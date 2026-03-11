Tháng trước, Thụy Điển vừa gây sốt khi "tặng" các đảo tư nhân. Giờ đây, Tổng cục Du lịch Phần Lan cũng không chịu kém cạnh khi mời gọi du khách quốc tế đến với nước này bằng 1 chuyến đi miễn phí trọn gói tới vùng Lakeland của nước này để học cách "sống chậm" như người bản địa.

Với vị thế là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Visit Finland khẳng định bí quyết nằm ở việc thường xuyên tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên. Vào mùa hè, người Phần Lan thường đổ về vùng Lakeland (vùng hồ lớn nhất châu Âu) để tận hưởng những căn nhà gỗ bên hồ, tắm hơi sauna, ngâm mình trong làn nước lạnh và đi dạo trong rừng.

Heli Jimenez, Giám đốc Marketing của Business Finland, chia sẻ: "Nhiều du khách đến Phần Lan để tìm bí quyết hạnh phúc, nhưng vùng Lakeland vẫn là một viên ngọc thô chưa được nhiều người biết tới. Đây là nơi chính người Phần Lan tìm về khi muốn thực sự thư giãn và tách biệt khỏi sự ồn ào của cuộc sống thường nhật".

Cách thức tham gia chuyến đi đến vùng Lakeland Phần Lan

Visit Finland đang tìm kiếm 6 cặp đôi may mắn cho chuyến đi kéo dài 7 ngày vào tháng 6 năm nay, chỉ dành cho khách du lịch quốc tế.

Để tham gia, người đăng ký cần đăng tải 1 đoạn video ngắn lên Instagram hoặc TikTok giới thiệu bản thân và bày tỏ suy nghĩ của mình về 1 kỳ nghỉ hè tại vùng hồ Phần Lan trước khi điền đơn đăng ký trên trang web chilllikeafinn.com, cung cấp các thông tin về tên, email, tài khoản mạng xã hội và nơi cư trú.

Ngoài ra, người đăng ký hoặc bạn đồng hành của họ phải có bằng lái xe hợp lệ.

Cổng đăng ký sẽ đóng vào lúc 22h59 (giờ CET) ngày 29/3.