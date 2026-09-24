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Phân khúc xe máy điện "quốc dân" 20-30 triệu đồng lại nóng

Nguyễn Thúc Hoàng Linh
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Chỉ ít lâu sau khi Yadea Osta và Dat Bike ERA trình làng, VinFast quyết định làm mới mẫu xe chiến lược Evo Grand nhằm duy trì sức cạnh tranh, khiến phân khúc xe điện hai bánh "quốc dân" trở nên sôi động.

- Ảnh 1.

Đặc điểm của ba mẫu Evo Grand mới từ VinFast. Ảnh: VinFast

Phân khúc xe máy điện giá 20-30 triệu đồng có đặc điểm khách hàng khá rõ: người đi làm, nhân viên văn phòng, gia đình trẻ hoặc những người sử dụng xe máy hàng ngày và muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện nhưng không muốn thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng.

Đây là nhóm khách hàng đông đảo, chiếm tỉ lệ lớn trong nhu cầu mua sắm xe điện hai bánh - đặc biệt tại các thành phố lớn. Điều này cũng lý giải việc phân khúc thường có doanh số rất lớn. Thời gian gần đây, nhiều đại lý cho biết vẫn tiếp tục ghi nhận sự gia tăng quan tâm đối với xe thuộc phân khúc, nhất là trong bối cảnh các quy định kiểm soát khí thải đô thị ngày một cận kề.

Việc thế hệ Evo Grand trình làng ba mẫu mới ngày 21-9 khiến cuộc đua trở nên đáng chú ý. Theo công bố, VinFast đưa Evo Grand II vào "sân chơi" ở mức giá 25,9 triệu đồng. Trong khi đó, Evo Grand Premia có giá 27,9 triệu đồng, Evo Grand Limited có giá 29,9 triệu đồng. Cả ba mẫu được bảo hành 6 năm, pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn quãng đường.

Về kĩ thuật, Evo Grand II có động cơ đặt trong bánh sau (inhub) công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/giờ. Pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh được đặt cố định dưới sàn. Người dùng có thể mua thêm 1 pin rời 2,4 kWh (giá 5 triệu đồng) nếu muốn nâng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc lên 262 km (trên lý thuyết).

Cả ba xe mới có cốp 35 lít, hộc chứa đồ phía trước cùng cổng USB Type-A và Type-C; đều đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67, có khả năng hoạt động trong điều kiện ngập nước 0,5 m trong 30 phút. Hai phiên bản Premia và Limited có thêm màn hình LCD VA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Riêng bản Limited có khóa thông minh và hệ thống chống trộm.

- Ảnh 2.

Dat Bike ERA với 2 biến thể E1 và E2 đang có doanh số khá cao. Ảnh: Hoàng Linh

Sự xuất hiện của Evo Grand thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh phân khúc này ngày càng có nhiều lựa chọn. Ra mắt trước đó không lâu, Dat Bike Era E2, Yadea Osta H+ hay Voltguard đều là những cái tên đang thể hiện năng lực cạnh tranh rất lớn.

Với ba phiên bản Evo Grand mới trải rộng gần như toàn bộ khoảng giá 20-30 triệu đồng, VinFast rõ ràng vẫn muốn tiếp cận đầy đủ các nhóm nhu cầu khác nhau trong phân khúc, đồng thời buộc các đối thủ phải tiếp tục tính cách cải thiện sản phẩm, trang bị và chính sách bán hàng. Vòng xoáy này chính là động lực khiến phân khúc xe máy điện "quốc dân" nóng lên rõ rệt trong thời gian tới.

Cạnh tranh chắc chắn sẽ đem lại nhiều ích lợi cho người dùng, khi họ có nhiều lựa chọn hơn và những sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Evo Grand

Dat Bike

Dat Bike Era

Yadea

Xe máy điện

VINFAST

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