Phân khúc xe huy hoàng một thời giờ doanh số siêu thảm: 5 mẫu xe cộng lại chỉ bán 900 chiếc/tháng, xe ‘quốc dân’ cũng chẳng ai ngó

Những mẫu xe “huyền thoại” như Honda Civic hay Toyota Corolla Altis từng là niềm mơ ước của người tiêu dùng Việt một thời nhưng nay lại chứng kiến doanh số gần như thấp nhất thị trường.

Theo số liệu từ VAMA và Hyundai Thành Công, doanh số phân khúc sedan cỡ C trong tháng 4 vừa qua gồm 5 mẫu xe Mazda3, Kia K3, Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis đạt 959 xe. Nếu cộng dồn 4 tháng đầu năm, lượng sedan cỡ C bàn giao đến tay người tiêu dùng cũng chỉ đạt 3.261 chiếc , trung bình khoảng 900 xe/tháng.

Doanh số sedan cỡ C trong 4 tháng đầu năm 2024. Số liệu: VAMA, HTC.

Nếu tính toàn bộ thị trường, phân khúc này còn có thêm mẫu Virtus của Volkswagen nhưng nhà sản xuất Đức không công bố doanh số. Mặc dù vậy, khó có chuyện Virtus có sức bán ấn tượng bởi người dùng rất hiếm khi gặp chiếc xe này xuất hiện trên đường.

Nhìn rộng ra, sedan cỡ C - phân khúc xe “quốc dân” một thời - đang tụt dốc doanh số một cách mạnh mẽ trong vài năm qua.

Theo số liệu ghi nhận được, đây là phân khúc có tốc độ “rơi” doanh số nhiều bậc nhất thị trường. Tính từ 2020 đến 2023, doanh số phân khúc này đã giảm 60% - từ 38.440 xe xuống còn 15.499 xe. Trong đó, ngoại trừ năm 2022 doanh số tăng lên do đây là năm kỷ lục của toàn thị trường, đồ thị doanh số của sedan cỡ C gần như là một con dốc 45 độ dù lượng model bán ra gần như không thay đổi.

Doanh số sedan cỡ C giảm mạnh trong 4 năm qua.

Hiện tại, 2 mẫu xe do Thaco lắp ráp, phân phối là Mazda3 và Kia K3 đang dẫn đầu phân khúc với doanh số lần lượt 1.319 và 823 xe. Honda Civic, với động thái kích cầu mạnh mẽ từ Honda với hàng loạt chương trình giảm phí trước bạ, đạt doanh số 465 xe trong khi Hyundai Elantra là 496 xe. Riêng Toyota Corolla Altis chỉ đạt 158 xe, đứng cuối bảng xếp hạng. Trong số này, cả Honda Civic và Hyundai Elantra đều được làm mới trong năm ngoái.

Xu hướng ưa chuộng các mẫu xe gầm cao, kích thước rộng rãi hơn được xem là nguyên nhân lớn nhất khiến sedan cỡ C bị thất sủng. Ở tầm giá của những mẫu xe này (khoảng 600-850 triệu đồng), người dùng có xu hướng lựa chọn ngày càng nhiều hơn những chiếc SUV đô thị cỡ B hoặc C- hay những chiếc MPV đa dụng để sử dụng cho cả gia đình.

Honda Civic là một trong những mẫu xe được giảm giá kích cầu mạnh mẽ từ đầu năm đến nay.

Điều kiện kinh tế tốt hơn cũng khiến nhiều người sẵn sàng chi lớn hơn cho những mẫu crossover cỡ C như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, thay vì chọn sedan cỡ C. Thậm chí, việc những mẫu sedan cỡ B đang được trang bị ngày càng tốt hơn, thiết kế bắt mắt hơn cũng ảnh hưởng đến doanh số của sedan cỡ C bởi với một số người, sedan cỡ B đã đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi số tiền bỏ ra rẻ hơn khoảng 100 triệu.

Với bối cảnh thị trường hiện tại, không ngạc nhiên khi doanh số sedan cỡ C sẽ tiếp tục lao dốc trong năm 2024 khi bước qua 1/3 năm, doanh số mới chỉ đạt hơn 3.000 xe.