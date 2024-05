Phân khúc bán tải tháng 4: xe Nhật tiếp tục lép vế trước xe Mỹ, một mẫu phải lặng lẽ "rút ống thở"

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 4/2024, tổng doanh số xe bán tải bán ra tại Việt Nam đạt 1.436 xe, giảm 20,3% so với tháng 3 (1.804 xe) và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước (1.641 xe).



Trong tháng vừa qua, Ford bán được 1.262 chiếc Ranger trong tháng 4/2024, giảm 18% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung hiện nay, Ranger là mẫu xe có doanh số cao nhất, liên tục lọt top 10 xe bán chạy hàng tháng và chiếm thị phần lớn trong phân khúc.

Những năm gần đây, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam có sự góp mặt của khá nhiều mẫu mã nhưng luôn được xem như "lãnh địa" riêng của Ford Ranger. Bất chấp "kẻ đến, người đi" với sức hút hàng đầu cùng doanh số bán hàng áp đảo các đối thủ, Ford Ranger được ví von là vua ở phân khúc xe bán tải và gần như vẫn chưa có đối thủ xứng tầm.

Đứng ngay sau là Mitsubishi Triton với 144 chiếc được bàn giao, giảm 33,3% so với tháng trước nhưng tăng 46% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2023 (98 xe). Tính luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, có tổng cộng 579 chiếc Triton đã được bán ra, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023 (682 xe).

Mitsubishi Triton hiện đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động từ 650-905 triệu đồng. Thế hệ mới của mẫu xe này dự kiến sẽ gia nhập thị trường Việt Nam ngay trong năm nay.

Trong tháng 4, Isuzu Việt Nam bán được 30 chiếc D-Max, giảm 36,2% so với tháng 3/2024 (47 xe) nhưng tăng 57% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2023 (17 xe). Lũy kế từ đầu năm 2024, chỉ có 106 chiếc Isuzu D-Max được bán ra thị trường, chỉ bằng một phần nhỏ so với mẫu xe dẫn đầu hiện nay là Ford Ranger với doanh số luỹ kế đạt 4.842 xe.

Isuzu D-Max không phải là lựa chọn hấp dẫn tại thị trường Việt Nam dù rất được ưa chuộng ở các nước Đông Nam Á khác. Mẫu xe này nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng.

Ngoại trừ 3 mẫu trên, Toyota Hilux không phát sinh doanh số từ đầu năm đến nay. Mẫu xe này hiện có một phiên bản duy nhất với giá bán 852 triệu đồng. Isuzu D-max mới đây đã được bổ sung phiên bản chạy bằng điện, xuất hiện tại thị trường Thái Lan. Đây được xem là phiên bản chuẩn bị cho bước cạnh tranh trong tương lai nhưng phần nào cho thấy nỗ lực thay đổi của Isuzu.

Trong khi đó, Mazda BT-50 chính thức không còn được kinh doanh. Gần đây trên Website chính thức của thương hiệu Mazda Việt Nam, người tiêu dùng đã không còn tìm thấy sản phẩm BT-50. Nhà phân phối THACO đã lặng lẽ rút dòng xe bán tải này khỏi thị trường.

Tại một số đại lý, nhân viên kinh doanh cũng hé lộ Mazda BT-50 tạm thời ngừng kinh doanh là bởi xe đang đợi bản nâng cấp tiếp theo từ Thái Lan - quốc gia xuất khẩu dòng xe bán tải này về Việt Nam. Bên cạnh đó, Mazda BT-50 cũng không phải là một mẫu xe bán chạy trong phân khúc bán tải. Kinh doanh èo uột cũng có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến BT-50 bị lặng lẽ "rút ống thở".

Mới đây, sự xuất hiện của mẫu VinFast VF Wild tại Việt Nam đã khiến hội mê xe bán tải đứng ngồi không yên. Hiện VF Wild đang được trưng bày tại một khu đô thị ở quận Long Biên, Hà Nội - đại bản doanh của tập đoàn Vingroup (công ty mẹ của VinFast).

Tuy nhiên, VinFast vẫn chưa hé lộ điều gì về thông số kỹ thuật cũng như chi tiết động của chiếc bán tải này. Thông tin duy nhất mà nhiều người được biết là xe sẽ sử dụng động cơ điện hoàn toàn. Ngoài ra, hãng xe Việt cũng chưa xác nhận về việc có thương mại hóa mẫu xe này hay không.