Phan Hồng Thiện đã bị bắt

Ngày 24/2, Công an phường Điện Bàn Đông cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Hồng Thiện (sinh năm 1998, trú khối phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Hồng Thiện tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định: Phan Hồng Thiện có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thiện.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh thông tin về đối tượng, đến ngày 24/2, Công an phường Điện Bàn Đông đã cử tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phát hiện, bắt giữ Phan Hồng Thiện khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương.

Hiện Công an phường Điện Bàn Đông đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh, truy bắt tội phạm đến cùng, không để các đối tượng lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.