HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phan Hồng Thiện đã bị bắt

Duy Anh |

Phan Hồng Thiện là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Ngày 24/2, Công an phường Điện Bàn Đông cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Hồng Thiện (sinh năm 1998, trú khối phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Hồng Thiện tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định: Phan Hồng Thiện có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thiện.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh thông tin về đối tượng, đến ngày 24/2, Công an phường Điện Bàn Đông đã cử tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phát hiện, bắt giữ Phan Hồng Thiện khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương.

Hiện Công an phường Điện Bàn Đông đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh, truy bắt tội phạm đến cùng, không để các đối tượng lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.

Bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hổ sinh năm 2005
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

bắt giữ

bắt tạm giam

lẩn trốn

phan hồng thiện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại