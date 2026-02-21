Phan Hiển: "Tôi đã viết đơn xin phép Thi cho dừng sự nghiệp thi đấu"

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Phan Hiển khi anh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ suốt nhiều năm cống hiến cho khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Để chạm tới những thành tựu đáng nhớ ấy không phải con đường trải đầy hoa hồng. Phan Hiển đã đi qua quãng thời gian dài thi đấu đỉnh cao, đối diện cả sự ủng hộ lẫn những ý kiến trái chiều. Trong một buổi trò chuyện với chúng tôi, ông xã Khánh Thi khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận anh từng nhiều lần có ý định dừng lại sự nghiệp.

Phan Hiển chia sẻ về ý định dừng sự nghiệp thi đấu

Phan Hiển cho biết chuyện giải nghệ không chỉ xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ. Anh từng nghiêm túc đề nghị, xin phép và thậm chí viết đơn gửi huấn luyện viên để được dừng thi đấu. Phan Hiển bộc bạch: "Thật ra Hiển đã nhiều lần nghĩ đến chuyện dừng thi đấu. Không phải chỉ một lần mà là nhiều lần, mình từng đề nghị, từng xin phép và thậm chí viết đơn gửi huấn luyện viên, nhưng lần nào cũng không được chấp thuận. Đến bây giờ thì mình đã thi đấu tròn 16 năm. Nhìn lại quãng đường đó, mình cũng không nghĩ mình đi được dài như vậy".

Mỗi khi Phan Hiển đưa ra quyết định dừng thi đấu thì người giữ anh ở lại với sàn diễn không ai khác chính là Khánh Thi - vừa là huấn luyện viên, vừa là bạn đời. Mỗi lần Phan Hiển bày tỏ ý định rút lui, cô đều động viên và thuyết phục anh tiếp tục. Theo Khánh Thi, khiêu vũ thể thao Việt Nam vẫn chưa có thế hệ kế cận đủ vững để thay thế vị trí mà Phan Hiển đang đảm nhận.

Khánh Thi chia sẻ: "Mỗi lần Hiển muốn dừng lại, Thi đều động viên rất nhiều. Bởi thực tế là Việt Nam mình vẫn chưa có thế hệ kế cận đủ vững để tiếp nối những gì Hiển đang làm. Không chỉ mình, mà nhiều người trong nghề cũng từng nói với Hiển rằng bạn ấy sinh ra là để nhảy múa, nếu có tài năng mà không tiếp tục phát huy thì sẽ rất phí. Mong muốn của Thi không chỉ là giữ Hiển ở lại với sàn đấu, mà là để tài năng của vận động viên Việt Nam có thể vươn xa hơn, để bạn bè quốc tế nhìn nhận rõ hơn về khiêu vũ thể thao của Việt Nam. Chính những điều đó trở thành động lực để Hiển tiếp tục thi đấu đến ngày hôm nay".

Khánh Thi chính là người động viên và đồng hành cùng Phan Hiển trong hơn 1 thập kỷ thi đấu dancesport. Ảnh: Nghĩa Lê

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Khánh Thi từng là kiện tướng dancesport hàng đầu, sau đó chuyển sang vai trò huấn luyện viên, trọng tài quốc tế và người đào tạo nhiều thế hệ vận động viên trẻ. Phan Hiển là học trò xuất sắc của cô, sớm ghi dấu ấn với loạt huy chương trong nước và quốc tế, duy trì vị trí số một Việt Nam suốt nhiều năm.

Không chỉ đồng hành trên sàn đấu, cả hai còn có câu chuyện tình cảm từng gây nhiều chú ý. Từ mối quan hệ cô - trò, họ vượt qua không ít áp lực dư luận để đi đến hôn nhân. Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển đã xây dựng tổ ấm viên mãn bên các con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp. Sau ánh đèn sân khấu và những giải đấu căng thẳng, gia đình chính là điểm tựa để cả hai tiếp tục theo đuổi đam mê và giữ lửa với nghề.