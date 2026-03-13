HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Phan Hiển chịu đựng Khánh Thi

Tú Tú |

Phan Hiển “than trời” vì Khánh Thi: Nhiều lúc cũng nể sức chịu đựng của chính mình.

Chuyện tình của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển từ lâu vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi sự hài hước và cách cả hai thường xuyên “trêu chọc” nhau trên mạng xã hội. Mới đây, Phan Hiển tiếp tục khiến dân mạng bật cười khi đăng dòng trạng thái đầy tự trào về cuộc sống hôn nhân với bà xã.

Trên trang cá nhân, nam kiện tướng viết: “Nhiều khi cũng thấy nể sức chịu đựng của mình dành cho Nguyễn Khanh Thi thật" kèm biểu tượng trái tim. Đáp lại, Khánh Thi cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: " Ôi... Vụ gì vậy? Sập nhà à ".

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng lập tức thu hút sự chú ý, bởi trước đó Khánh Thi vừa có những tiết lộ rất “thật lòng” về ông xã trong một bài phỏng vấn.

Phan Hiển tự nể sức chịu đựng của mình dành cho Khánh Thi

Cụ thể, nữ kiện tướng dancesport cho biết bản thân không phải kiểu người mang lại sự êm đềm về mặt cảm xúc cho chồng. Ngược lại, cô còn tự nhận mình thường khiến Phan Hiển… “tăng xông”.

"Thi không giúp gì được về cảm xúc cho Hiển cả. Mình toàn làm Hiển tăng xông thôi", Khánh Thi kể lại với giọng điệu hài hước.

Trước lời “tự thú” của vợ, Phan Hiển cũng không ngại đáp lại theo cách dí dỏm quen thuộc: “Từ khi bên em anh bị đau đầu…” rồi bật cười.

Những màn đối đáp đầy duyên dáng của cặp đôi nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người cho rằng đây chính là “gia vị” đặc biệt giúp cuộc hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển luôn rộn ràng tiếng cười.

Sau nhiều năm gắn bó từ sàn nhảy đến cuộc sống gia đình, Khánh Thi - Phan Hiển hiện có tổ ấm hạnh phúc với các con và vẫn cùng nhau phát triển sự nghiệp dancesport. Dù thường xuyên “bóc phốt” nhau công khai, nhưng chính sự thẳng thắn và hài hước ấy lại khiến câu chuyện tình của họ càng trở nên gần gũi, đáng yêu trong mắt khán giả.

