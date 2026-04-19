Phan Hiển bỗng muốn "tuyển bạn gái", phản ứng của Khánh Thi khiến kiện tướng dancesport "lạnh sống lưng"

Mới đây, VĐV dancesport đình đám Việt Nam Phan Hiển vừa khiến người hâm mộ một phen xôn xao khi công khai muốn đu trend "tuyển bạn gái". Ngay lập tức, phản ứng của "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đã làm cho kiện tướng dancesport đẳng cấp quốc tế như anh cũng phải thừa nhận là "lạnh hết sống lưng".

Giữa lúc màn nhảy đu trend trên nền nhạc "Tuyển bạn gái" của OgeNus đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội, ông xã Khánh Thi cũng bắt sóng cực nhanh, Phan Hiển bày tỏ với vợ mong muốn được quay một video tham gia xu hướng này.

Tuy nhiên, thay vì nổi trận lôi đình, Khánh Thi lại đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Câu trả lời của cô Phan Hiển phải giật mình suy ngẫm: "Nhắm anh nhảy được thì anh nhảy".

Vợ chồng kiện tướng dancesport Phan Hiển - Khánh Thi thường xuyên cùng nhau đu trend nhảy cực cuốn khiến cư dân mạng trầm trồ

Không cần một lời trách móc, không từ chối, một câu trả lời ngắn gọn, súc tích của Khánh Thi đã đủ để nam vũ công cảm thấy áp lực. Câu nói này không chỉ là một lời thách thức chuyên môn mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý về "vị thế" của mình trong gia đình. Phản ứng này của vợ khiến Phan Hiển ngay lập tức phải thừa nhận: "Lạnh hết sống lưng".

Từ trước đến nay, Phan Hiển luôn nổi tiếng với những câu nói "nịnh vợ" cực ngọt, mọi việc của anh đều hỏi ý kiến Khánh Thi đầu tiên. Không chỉ việc nhảy đu trend, ngay cả những bước tiến trong sự nghiệp dancesport, Phan Hiển đều có Khánh Thi vừa là HLV, vừa là quân sư, vừa là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Vị thế thống trị của "nóc nhà" - nữ hoàng dancesport Khánh Thi - với Phan Hiển là tuyệt đối.