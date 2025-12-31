Phan Đinh Tùng tuổi 50: Khẳng định tham vọng trở thành nghệ sĩ toàn cầu

Sau thành công của "Đinh show" diễn ra tại Hà Nội vào tối 26/12, nơi Phan Đinh Tùng trình diễn hơn 4 tiếng đồng hồ với 26 ca khúc, nam ca sĩ tiếp tục mang tinh thần đó trở về TPHCM trong sự kiện "Đinh birthday" vào tối 30/12, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 50 của anh.

Tại sự kiện, Phan Đinh Tùng đã trình diễn lại 9 tiết mục trong tổng số 26 ca khúc đã trình diễn tại Hà Nội, như: Sóng Tình, Say Một Đời Vì Em, Can You Feel The Love Tonight, Một Vòng Việt Nam, Hào Khí Việt Nam, Silent Night, O Holy Night và Feliz Navidad, Khúc Hát Mừng Sinh Nhật với bản phối mới.

Ngoài ra, ở "Đinh birthday", Phan Đinh Tùng cũng công bố các dự án lớn trong năm 2026. Đáng chú ý nhất là kế hoạch remake bản hit "Khúc Hát Mừng Sinh Nhật" – ca khúc được xem là biểu tượng gắn liền với tên tuổi Phan Đinh Tùng và cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến thời điểm hiện tại.

Phan Đinh Tùng vừa tổ chức "Đinh Birthday" để kết thúc chuỗi sự kiện mừng tuổi 50 của mình.

Bài hát có hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay. Ở dự án remake, Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục cùng góp giọng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều Anh Tài, Chị Đẹp và Tân Binh Toàn Năng.

Bên cạnh đó, chuỗi MV cover mang tên "Đinh Music" cũng chính thức được giới thiệu. Dự án gồm 7 MV với 7 ca khúc được Phan Đinh Tùng cover bằng bản phối hoàn toàn mới, đi kèm các MV mang đậm tính nghệ thuật. Sản phẩm khởi động của chuỗi dự án là "Say Một Đời Vì Em" đang rất hot trên mạng xã hội.

Một kế hoạch dài hơi khác là chuỗi các đêm nhạc của nam ca sĩ sinh năm 1975 được tổ chức ở nhiều địa điểm: Nhà hát Hòa Bình, TPHCM ngày 20/6/2026, Las Vegas 28/11/2026 và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 26/12/2026.

Tại sự kiện, anh công bố nhiều dự án khủng trong năm 2026.

Có thể thấy ở tuổi 50, Phan Đinh Tùng đang đầy nhiệt huyết với nghề. Anh trở lại mạnh mẽ với hàng loạt các kế hoạch trong năm 2026 và không ngại nói rõ tham vọng trở thành một nghệ sĩ toàn cầu của mình.