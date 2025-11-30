Phan Đinh Tùng làm live show mừng sinh nhật tuổi 50

Được biết, "Đinh show" sẽ diễn ra trong một không gian ấm cúng, gần gũi tại Hà Nội, như một dịp để Phan Đinh Tùng nhìn lại chặng đường dài, tri ân khán giả đã đồng hành cùng mình.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Đã đến lúc tôi cần làm một đêm nhạc đúng nghĩa đêm nhạc, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa những điều tôi chất chứa và những tình cảm khán giả đã dành cho mình. Đó là cách Đinh show ra đời".

Phan Đinh Tùng.

Nam ca sĩ cũng giải thích, tên gọi "Đinh" mang 2 tầng ý nghĩa. Nam ca sĩ nói: " Đầu tiên, "Đinh" cũng chính là họ Mẹ, người Mẹ kính yêu và là thần tượng lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của tôi. Với tôi, "Đinh" không chỉ là tên đệm trong nghệ danh mà còn gắn với nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười".

Bao năm đi hát, đã có rất nhiều khán giả vô tình gọi "Phan Đình Tùng" thay vì "Phan Đinh Tùng". Điều đó khiến tôi chợt nghĩ - đã đến lúc tôi nên nói thật rõ ràng, đầy trân trọng rằng "Đinh" mới thực sự chính là con người nghệ sĩ của mình, là dấu ấn, niềm kiêu hãnh, là một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của mình.

Nhưng "Đinh" còn mang một ý nghĩa khác nữa đó là những gì tốt đẹp nhất, "đinh" nhất mà tôi cùng các cộng sự gói ghém để mang đến đêm nhạc này. Những ca khúc "đinh" đã đi cùng tuổi trẻ của bao thế hệ. Những sân khấu "đinh" từng khiến tôi cháy hết mình…".

Nam ca sĩ tổ chức live show mừng tuổi 50 ở Hà Nội vào cuối tháng 12 tới.

Phan Đinh Tùng còn cho biết, cùng xuất hiện trong "Đinh show" là những nghệ sĩ có mối gắn kết đặc biệt với anh từ chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" như NSND Tự Long, Hà Lê và ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp. MC Phí Linh đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cùng sự tham gia của nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ ở vai trò Giám đốc âm nhạc.