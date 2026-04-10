Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.



Trước đó, Thường trực Thành ủy TPHCM đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất phân công theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền các nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong

Cụ thể, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được giao chủ trì, chỉ đạo việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo Nghiên cứu phát triển thành phố.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và các nhóm nghị định hướng dẫn thi hành có liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, được giao tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng, mở rộng "Không gian Hồ Chí Minh" tại khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, bảo đảm hoàn thành trước ngày 2-9-2026.

Đồng thời chỉ đạo rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND TPHCM theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt từng lĩnh vực cụ thể, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Nghiên cứu triển khai các chính sách miễn vé xe buýt và miễn phí hạ tầng cảng biển cho người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, được phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát, tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với các dự án đầu tư trì trệ, kéo dài trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2030, bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, được giao chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bổ sung đội ngũ giáo viên các cấp, hướng đến mục tiêu đến năm học 2027-2028 bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học ca 3 trên địa bàn thành phố.

Theo dõi, chỉ đạo, giám sát chương trình nhà ở, lưu trú cho công nhân thuê; việc thực hiện các chính sách của thành phố về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các đề xuất hợp tác, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trên tinh thần thực chất, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành"; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án sắp xếp lại các doanh nghiệp kinh tế Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xây dựng Đề án sắp xếp báo chí thành phố.

Cùng với đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nghiên cứu, thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ các trường đại học và Đảng bộ các đơn vị y tế; tiếp tục tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp tục chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền; tập trung theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện của UBND TPHCM, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đối với một số nhiệm vụ trọng tâm được phân công.

Định kỳ hằng tháng có thông tin, báo cáo tập thể Thường trực Thành ủy TPHCM về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xem xét, thống nhất chỉ đạo.

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM tập trung, quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phải hoàn thành đúng thời hạn. Thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM được phân công giám sát, theo dõi để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo.