Các đồng chí chủ trì buổi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về công tác cán bộ.

Phân công đồng chí Trần Đình Văn điều hành Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 31/1, Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về công tác cán bộ.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phan Thăng An – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch: Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã tham dự buổi làm việc.

Tại đây, đồng chí Phan Thăng An đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV điều hành Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng từ ngày 25/1 cho đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Đồng chí Phan Thăng An – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của tỉnh Lâm Đồng Sau Tết sẽ tham mưu kiện toàn nhân sự tỉnh Lâm Đồng Trung ương yêu cầu đồng chí Trần Đình Văn giữ vững sự đoàn kết, ổn định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chu đáo, an toàn đúng theo Chỉ thị của Trung ương. Sau Tết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ làm việc cụ thể với Tỉnh ủy Lâm Đồng để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiện toàn nhân sự của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đình Văn đã báo cáo với đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Trong đó thông tin chi tiết các hoạt động đảm bảo việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời đã chỉ đạo các ngành Quân đội và Công an bám sát tình hình an ninh để đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh uỷ hiện nay

Hiện nay công tác Đảng, công tác chính quyền và công tác đoàn thể đều đã tổng kết năm 2023 hoàn thành và đang triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tất cả các công việc bình thường của tỉnh đều đang được triển khai.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã làm thủ tục để giao nhiệm vụ của HĐND tỉnh cho đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hoạt động. Một số nhiệm vụ như bổ nhiệm nhân sự, phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền… tạm thời dừng lại chưa xem xét, đợi sau khi kiện toàn nhân sự sẽ tiếp tục thực hiện.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về công tác cán bộ sáng nay

Đồng chí Trần Đình Văn cũng khẳnh định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để đảm bảo chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán cho Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và đảm bảo nhịp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hiện đang tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh phát biểu một số khó khăn của UBND tỉnh thời gian qua Đề nghị Trung ương sớm có quyết định về người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hiện đang tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh cho biết: Hiện UBND tỉnh đang nỗ lực điều hành, giải quyết các nhiệm vụ đúng thẩm quyền trong giai đoạn tỉnh gặp nhiều khó khăn do chưa có người đứng đầu.

UBND tỉnh hoạt động trên cơ sở lấy ý kiến chung của các đồng chí Phó Chủ tịch và sau đó Phó Chủ tịch phụ trách sẽ ký các quyết định liên quan trong thẩm quyền và theo đúng quy định. Hiện tại, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vẫn đang nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ tốt nhất.

Đồng chí cũng đề nghị Trung ương sẽ có quyết định về việc người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất để địa phương sớm vượt qua khó khăn, không rơi vào tình trạng đình trệ trong giải quyết những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại buổi làm việc

Ban Tổ Chức Trung ương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong thời gian khó khăn vừa qua, những việc chưa cấp bách tạm thời dừng lại chờ Trung ương kiện toàn nhân sự.

Những việc cấp bách, quan trọng thì lấy ý kiến tập thể để có quyết định. Đối với những việc đặc biệt quan trọng thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có phương án giải quyết, đồng thời yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng, Công an, Quân đội triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để đảm bảo tuyệt đối sự ổn định và an ninh trật tự trên địa bàn.