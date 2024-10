Phân công công tác trong Ban cán sự đảng và Lãnh đạo TANDTC

Về nguyên tắc phân công, Quyết định nêu rõ: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của TANDTC và trách nhiệm, quyền hạn của Chánh án, Phó Chánh án TANDTC theo quy định của Luật Tổ chức TAND; Bảo đảm tính ổn định, kế thừa, tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và rõ trách nhiệm, thuận lợi trong giải quyết công việc.

Về quan hệ công tác, Chánh án TANDTC là người đứng đầu, lãnh đạo công tác của TAND; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước về tổ chức và toàn bộ hoạt động của Tòa án.

Chánh án TANDTC chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về thực hiện chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và pháp luật trong lĩnh vực xét xử. Tổ chức và theo dõi công tác xét xử của TANDTC; thực hiện theo trách nhiệm và thẩm quyền đo luật định.

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; bảo đảm thống nhất trong công tác xét xử và hướng dẫn thi hành pháp luật trong toàn hệ thống Tòa án; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TANDTC.

Phó Chánh án giúp Chánh án trực tiếp chỉ đạo và xử lý thường xuyên, toàn bộ công việc trong các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn công tác được phân công. Trường hợp cần thiết, Chánh án trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho các Phó Chánh án.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC

Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí

Về các nhiệm vụ cụ thể, Quyết định nêu rõ: Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC thực hiện nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự đảng, chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước về hoạt động của Ban cán sự đảng TANDTC.

Chánh án Lê Minh Trí phụ trách chung các hoạt động của các Tòa án và trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Phê duyệt, trình các đề án, các nhiệm vụ do TANDTC chủ trì theo phân công của cấp có thẩm quyền; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng pháp luật và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong TAND; Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức - Cán bộ và trực tiếp chỉ đạo một số đơn vị khi thấy cần thiết.

Chánh án đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng TAND.

Ngoài ra, Chánh án Lê Minh Trí còn tham gia làm thành viên các hội đồng, tiểu ban, ban chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về một số lĩnh vực cụ thể theo phân công của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC có các nhiệm vụ cụ thể, gồm: Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự đảng theo Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng TANDTC.

Thực hiện nhiệm vụ Phó Chánh án Thường trực theo ủy quyền của Chánh án khi Chánh án vắng mặt; Giúp Chánh án phụ trách lĩnh vực án hình sự; đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi lĩnh vực văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ là thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; thành viên Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở TAND; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan TANDTC; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TANDTC.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng TANDTC, Vụ Giám đốc kiểm tra I, Học viện Tòa án và Vụ Công tác phía Nam.

Đồng thời, giúp Chánh án theo dõi, đôn đốc hoạt động của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và TAND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Nông và Cần Thơ: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án TANDTC giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC có các nhiệm vụ cụ thể, gồm: Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự đảng theo Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng TANDTC.

Giúp Chánh án phụ trách lĩnh vực án dân sự; Theo dõi về lĩnh vực thông tin truyền thông, công tác kế hoạch tài chính, hòa giải đối thoại tại Tòa án; Trưởng ban Ban quản lý và sử dụng Quỹ tình nghĩa TAND; Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND;

Đồng chí Nguyễn Văn Du trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Giám đốc kiểm tra II, Cục Kế hoạch - Tài chính, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

Giúp Chánh án theo dõi, đôn đốc hoạt động của TAND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án TANDTC giao.

Đồng chí Trung tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương

Trung tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương

Đồng chí Trung tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự đảng theo Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng TANDTC; Thực hiện nhiệm vụ Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Giúp Chánh án phụ trách Tòa án quân sự Trung ương và theo dõi, đôn đốc các hoạt động của Tòa án quân sự; Là Thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án TANDTC giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC thực hiện một số nhiệm vụ gồm: Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự đảng theo Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng TANDTC.

Giúp Chánh án phụ trách lĩnh vực án hành chính, hôn nhân gia đình và người chưa thành niên; pháp chế và nghiên cứu khoa học; bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Giám đốc kiểm tra III, Ban Thanh tra, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; Là Chi hội trưởng Chi hội Luật gia TANDTC.

Giúp Chánh án theo đõi, đôn đốc hoạt động của TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án TANDTC giao.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Làm nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự đảng theo Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng TANDTC; Giúp Chánh án phụ trách lĩnh vực án kinh doanh thương mại, lao động; theo dõi về lĩnh vực hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin, thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thí đua khen thưởng; Giúp Chánh án theo dõi, đôn đốc hoạt động của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng; Là Chủ tịch Công đoàn cơ quan TANDTC và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án TANDTC giao.

Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC Nguyễn Tường Linh

Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thực hiện một số nhiệm vụ, gồm: thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự đảng theo Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng TANDTC.

Đồng chí Nguyễn Tường Linh thực hiện nhiệm vụ Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng TANDTC và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án TANDTC giao.