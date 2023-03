Phân công công tác Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch TP. Hà Nội

Quyết định nêu cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn và các Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà, Trong đó:

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: CAND

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác gồm: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện; những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đổi nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực như cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng…

Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố; theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, tổ chức - bộ máy, thi đua - khen thưởng; giữ chế độ thông tin báo cáo, giữ mỗi quan hệ công tác thường xuyên của UBND Thành phố với HĐND Thành phố, Thưởng trực HĐND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Quản lý vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ Thành phố đến cơ sở, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố; các nội dung liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: cải cách chế độ công vụ, công chức;

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực;…

Quản lý chung về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn;…

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học Công nghệ, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố.

Theo dõi các quận, huyện: Ba Đình, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Quốc Oai, Đan Phượng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc như quản lý về đất đai; quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất; quản lý nhà nước về môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu; quản lý công tác vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất;…

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Theo dõi các quận, huyện: Cầu Giấy, Sóc Sơn, Thạch Thất, Mê Linh, Đông Anh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn: Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc gồm: Quy hoạch và kiến trúc; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở và nhà không dùng để ở; quản ký kinh doanh bất động sản; chỉ đạo công tác cải tạo chung cư cũ; Quản lý dự án đường sắt đô thị (trừ việc vận hành khai thác); tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông…

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Vườn thú, Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị. Theo dõi các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Ba Vì, Phúc Thọ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải: Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo lĩnh vực: Chiến quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; Quản lý chung về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh; Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công; Quản lý về tài chính; ngân sách nhà nước; Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Thông tin, truyền thông…

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sơ Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Bảo Kinh tế và Đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch Hồ Gươm, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô. Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Thanh Xuân, Thanh Trì, Thường Tín, Sơn Tây.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Thành phố, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Cục Dự trữ khu vực Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền: Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Quản lý công tác đối ngoại của Thành phố, quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; Quản lý khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, lụt bão và ủng ngập; quản lý đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu; chỉ đạo sắp xếp, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Quản lý, phát triển điện lực, bưu chính, viễn thông; Quản lý du lịch; Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp…

Theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc Thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Đáy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Nhuệ.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Tổng Công ty điện lực Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội, VNPT Hà Nội. Theo dõi các quận, huyện: Tây Hồ, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc :Văn hóa, thể thao; Lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Giáo dục, đào tạo; bảo đảm an toàn thực phẩm;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc Thành phố, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội Thành phố. Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.