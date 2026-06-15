Phần 2 cặp đôi sao Việt hạng A bí mật hẹn hò 3 năm: Chưa công khai đã gặp chuyện lớn!

Chưa kịp tưng bừng thông báo đến người hâm mộ tin vui thì cặp đôi này đã được cho là đã âm thầm đóng cửa trái tim, kết thúc 1 chuyện tình lặng lẽ suốt 3 năm dài.

Chuyện tình yêu trong showbiz vốn dĩ chẳng khác nào một bộ phim dài tập. Có những cặp đôi công khai rầm rộ rồi chia tay trong tiếc nuối. Nhưng cũng có những chuyện tình đặc biệt hơn rất nhiều: Yêu thật, gắn bó thật nhưng đến cuối cùng công chúng vẫn chưa kịp biết họ là một đôi. Cách đây không lâu, bà hàng xóm từng hé lộ thông tin về một cặp sao hạng A bí mật hẹn hò suốt khoảng 3 năm trời.

Đàng gái tạm gọi là N (nhân vật được đổi tên) - mỹ nhân nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, xuất thân từ người mẫu, lấn sân phim ảnh và nhiều lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trên mạng xã hội với danh xưng "nữ hoàng gợi cảm". Còn đàng trai là M (nhân vật được đổi tên) - nam thần màn ảnh, sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể với hàng loạt dự án doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Một người đẹp, một người tài, nếu thực sự công khai chắc chắn sẽ là cặp đôi đủ sức khiến mạng xã hội bùng nổ.

Thời điểm những thông tin đầu tiên xuất hiện, nhiều người đã vô cùng trông ngóng chờ ngày cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ. Bởi càng soi lại càng thấy có quá nhiều điểm trùng hợp. Từ những lần xuất hiện trong các sự kiện, những mối quan hệ bạn bè chung, mang hoa đến chúc mừng khai trương cửa hàng, cho đến sự thân thiết vượt mức đồng nghiệp thông thường. Anh M còn nhiều lần diện áo gắn liền với thương hiệu thời trang của cô N. Không chỉ bà hàng xóm, có người còn từng bắt gặp hai anh chị đi ăn chung nhưng lúc đó chỉ nghĩ là đồng nghiệp thông thường.

Thế nhưng đời thực vốn không phải lúc nào cũng vận hành theo kịch bản mà khán giả mong muốn. Nếu để ý kỹ, cách đây không lâu, cả hai đã bắt đầu toả ra những tín hiệu chẳng mấy vui vẻ. Đàng gái liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Có lúc là những chia sẻ về sự thất vọng, có lúc lại là cảm giác tổn thương khi nhận ra bản thân không xuất hiện trong những kế hoạch tương lai của một ai đó. Những dòng chữ ấy không nhắc tên bất kỳ ai nhưng đủ để người đọc cảm nhận được nỗi buồn của một người phụ nữ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tình yêu.

Cặp đôi sao hạng A đã chia tay sau hơn 3 năm bí mật hẹn hò (Ảnh minh hoạ tạo bởi AI)

Trong khi đó, phía đàng trai cũng có những thay đổi khó bỏ qua. Thay vì xuất hiện vui vẻ như thường lệ, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè thân thiết. Thậm chí có thời điểm còn tìm đến những cuộc gặp gỡ, những buổi trò chuyện được ví như hành trình "chữa lành" sau những áp lực trong cuộc sống.

Và rồi điều mà nhiều người không muốn tin cuối cùng cũng xảy ra. Chuyện tình kéo dài nhiều năm được bà hàng xóm hóng được hoá ra đã khép lại được một thời gian. Có rất nhiều những giả thiết được đặt ra khi một cặp đôi đặt dấu chấm hết: khi thì do drama căng đét, cũng có thể vì một người đã trải qua quá nhiều truân chuyên muốn nhìn thấy tương lai, còn người kia chưa thực sự sẵn sàng. Không biết cặp đôi sao hạng A này dừng lại vì trường hợp nào?.

Những ai theo dõi N đủ lâu đều biết cô là mẫu phụ nữ rất coi trọng gia đình. Cô từng không ít lần chia sẻ mong muốn được trở thành một người vợ, một người mẹ trong tương lai. Thậm chí khi xây dựng tổ ấm mới, cô còn chuẩn bị sẵn không gian dành cho những đứa trẻ chưa xuất hiện.

Thôi thì tình yêu vốn là chuyện của duyên phận. Chỉ có điều, nghĩ lại vẫn thấy tiếc cho một chuyện tình kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa kịp một lần công khai chính thức trước công chúng đã lặng lẽ đi đến hồi kết.