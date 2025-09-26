Phạm Văn Mách khoe "múi" cùng Angela Phương Trinh, U50 body 6 múi cực phẩm

Ở tuổi 49, lực sĩ Phạm Văn Mách vẫn khiến người hâm mộ lẫn giới trẻ ngưỡng mộ khi duy trì vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi rõ nét như tượng tạc. Dù đã gắn bó với thể hình hơn 30 năm, anh vẫn giữ phong độ như thời đỉnh cao thi đấu quốc tế.

Mới đây, huấn luyện viên Phạm Văn Mách xuất hiện cùng học trò Angela Phương Trinh trong buổi tập, khiến khán giả bất ngờ bởi thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Thậm chí, cơ bụng 6 múi của anh vẫn rõ ràng, chẳng hề thua kém bất kỳ vận động viên trẻ tuổi nào.

Phạm Văn Mách cùng học trò khoe cơ bụng

Không chỉ là tượng đài thể hình Việt Nam với nhiều danh hiệu châu lục và thế giới, Phạm Văn Mách còn là minh chứng sống cho lối sống kỷ luật. Anh duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày, chú trọng vào chế độ ăn khoa học, hạn chế tinh bột xấu và ưu tiên protein nạc để nuôi cơ.

Ở tuổi cận kề 50, Mách vẫn giữ nhịp độ tập nặng, không hề giảm sút sức bền. Chính điều đó giúp anh không chỉ bảo toàn vóc dáng "cực phẩm" mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ, đặc biệt là những ai đam mê tập gym.

Phạm Văn Mách gần 50 tuổi body vẫn săn chắc

Được mệnh danh là "ông hoàng thể hình Việt Nam", Phạm Văn Mách từng nhiều lần vô địch SEA Games, châu Á và thế giới. Sau khi rút dần khỏi sàn thi đấu, anh chuyển hướng sang huấn luyện, đồng thời trở thành hình mẫu về tinh thần bền bỉ và sự quyết tâm trong việc duy trì sức khỏe.