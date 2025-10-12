Phạm Văn Mách 48 tuổi vẫn vô địch giải thể hình quốc gia

Giải Vô địch Thể hình Quốc gia 2025 vừa khép lại tại TP.HCM, chứng kiến một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi lực sĩ Phạm Văn Mách – tượng đài sống của thể hình Việt Nam tiếp tục bước lên bục cao nhất ở hạng cân đến 60kg . Ở tuổi 48 , anh vẫn duy trì thể hình đỉnh cao và phong độ thi đấu đáng kinh ngạc, khiến người hâm mộ nể phục.

Tại giải năm nay, Phạm Văn Mách vượt qua nhiều đối thủ trẻ tuổi, giành chiến thắng thuyết phục để đem về HCV cho đoàn An Giang.

Phạm Văn Mách vô địch giải thể hình quốc gia

Để duy trì phong độ ở tuổi gần 50, Phạm Văn Mách tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, dành từ 3–5 giờ mỗi ngày cho phòng gym và thực hiện chế độ ăn "7 bữa/ngày" cùng nguyên tắc "7 không": không đường, không cay, không béo, không mặn, không rượu bia, không thuốc lá và không thức khuya.

Thể hình của Phạm Văn Mách ở tuổi 48

Chiến thắng tại Giải Thể hình Quốc gia 2025 không chỉ khẳng định bản lĩnh của một huyền thoại, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ về tinh thần bền bỉ và khát khao chinh phục.