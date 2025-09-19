Phạm Thoại livestream với diện mạo tiều tụy, nói chuyện nhẹ nhàng, xin lỗi Jack

Sau hơn nửa năm ở ẩn vì loạt ồn ào, tối 17/9, Phạm Thoại đã có một buổi livestream trò chuyện cùng mọi người. Nếu những lần lên sóng trước đó, Phạm Thoại luôn chỉ chu về mặt ngoại hình thì ở lần lộ diện này, anh khiến ai cũng bất ngờ vì diện mạo tiều tụy.

Trong hình, nam Tiktoker mặc áo khoác đen trùm đầu. Cách nói chuyện của anh cũng nhẹ nhàng, không còn ồn ào như trước.

Phạm Thoại Livestream vào tối 17/9 thu hút gần 30.000 lượt xem

Buổi livestream xoay quanh những vấn đề ồn ào trước đó, Phạm Thoại tiếp tục lên tiếng xin lỗi các bên liên quan, đặc biệt là ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Có thời điểm, phiên phát trực tiếp thu hút gần 30.000 lượt xem.

Những phút đầu tiên, loạt bình luận "16 tỷ" và câu hỏi liên quan đến vụ kêu gọi tiền từ thiện cho mẹ bé Bắp (tên thật là Lê Thị Thu Hòa) hồi tháng 2 tràn ngập phần bình luận. Phạm Thoại trực tiếp đọc và phản hồi. Anh một lần nữa khẳng định không "ăn đồng nào" từ số tiền đã kêu gọi.

"Tôi đã sao kê 2-3 lần, Viện Kiểm sát Khánh Hòa đã xác minh. Mọi người có thể xem lại phần ghim trên trang cá nhân của tôi", Thoại nói và cho biết thêm sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện nhưng bằng chính số tiền của mình, không kêu gọi quyên góp.

Đáng chú ý, Phạm Thoại lên tiếng xin lỗi Jack và mong muốn gặp trực tiếp nam ca sĩ để giải thích về phát ngôn gây tranh cãi trước đó.

Sau loạt lùm xùm khiến nhiều hoạt động phải tạm dừng, Phạm Thoại cho biết nửa năm qua là khoảng thời gian khó khăn, áp lực với anh. Sau đó, TikToker gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và hy vọng được cho cơ hội để sửa chữa sai lầm trong quá khứ.

"Mọi người nói trước đây mình ăn nói chửi bới này kìa, mình thấy cũng đúng thật... Một người ảnh hưởng trên mạng xã hội đáng ra làm bất cứ điều gì cần cẩn trọng, kỹ càng. Nên mình cũng thấy mình sai và cố gắng dần thay đổi", Phạm Thoại nói trên livestream.

Phạm Thoại gây choáng khi đăng hình ảnh gầy gò sau 3 tháng xảy ra scandal - Ảnh: Phạm Thoại/Facebook

Chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân thời gian qua, anh cho biết bản thân lui về hỗ trợ các phiên livestream của đồng nghiệp, chưa có ý định quay trở lại bán hàng hay tổ chức mega live như trước.

Vào đầu năm nay, ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện của mẹ Bắp khiến Phạm Thoại liên tục bị chỉ trích. Sau đó anh đã livestream, thậm chí tung sao kê nhưng những lời "chữa cháy" đều không xoa dịu được dư luận.

Cho đến cuối tháng 7, cơ quan điều tra đưa ra kết luận chính thức việc Phạm Thoại và chị Lê Thị Thu Hòa không có hành vi vi phạm pháp luật khi kêu gọi từ thiện chữa bệnh cho bé Bắp, nam Tiktoker mới thông báo trở lại livestream bán hàng.

Nhưng vừa mới nhen nhóm trở lại, Phạm Thoại tiếp tục gây tranh cãi khi tự nhận bản thân là "đại sứ nông sản". Việc này khiến anh bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.