Phạm Quỳnh Anh, Thùy Chi, Đức Phúc xuất hiện trong đêm nhạc tri ân nghệ sĩ

Nhằm vinh danh các sản phẩm music video (MV) đã tham gia chương trình "360 Độ Soi" một năm vừa qua, KingLive chính thức tổ chức đêm đêm Gala trao giải mang tên Best Of 360 Độ Soi.

Đêm Gala sẽ có sự tham dự của các khách mời như: Phạm Quỳnh Anh, Thùy Chi, Đức Phúc, Thiều Bảo Trâm, Táo, Trọng Hiếu, Han Sara, Lăng LD, Ricky Star, Lena... Tất cả những nghệ sĩ trên đều là người đã đồng hành cùng "360 Độ Soi" khi trình làng sản phẩm mới với khán giả hâm mộ.

Best Of 360 Độ Soi sẽ có thảm đỏ để nghệ sĩ và người hâm mộ giao lưu trước khi bước vào phần chính của chương trình. Tại đây, khán già và người hâm mộ sẽ bỏ phiếu bình chọn để tìm ra "Mr - Mrs King and Queen" của "360 Độ Soi" dành cho khách mời có phong cách thời trang và ấn tượng nhất trong đêm Gala.

Trong đêm trao giải, sẽ có tất cả 11 chiếc cúp đặc biệt "cộp mác" 360 độ Soi mà chương trình dành tặng cho các nghệ sĩ thông qua các lượt bình chọn của người hâm mộ. Song song đó, xen lẫn với phần vinh danh giải thưởng còn là những tiết mục độc đáo và thú vị mà các nghệ sĩ khách mời đem tới, hứa hẹn một đêm Gala hoành tráng không thể nào quên.

Ngoài việc trao các giải thưởng tri ân nghệ sĩ, đêm Gala còn là nơi ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chương trình "360 Độ Soi" trong suốt 3 năm vừa qua. Những con số ấn tượng mà "360 Độ Soi" đạt được chính là tình yêu thương của khán giả và nghệ sĩ dành cho chương trình.

Gala Best Of 360 Độ Soi quy tụ sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được lời mời đêm Gala, nam ca sĩ Jun Phạm đã gửi lời cảm kích chương trình khi "360 Độ Soi" giúp cho sản phẩm của nghệ sĩ tiếp cận gần hơn với khán giả.

"Cám ơn chương trình 360 Độ Soi khi đã luôn đồng hành cùng các nghệ sĩ trong thời gian qua. Mặc dù mang danh nghĩa luôn soi tất tần tật trong từng sản phẩm nhưng nhờ chương trình mà rất nhiều khán giả đã tiếp cận gần hơn với MV.

Hy vọng chúng ta càng ngày càng đồng hành nhiều hơn nữa và chúc cho 360 Độ Soi sẽ hoành tráng, thành công và làm ra thật nhiều chương trình mới lạ", Jun Phạm chia sẻ.

Là một trong những đạo diễn xuất hiện nhiều tại "360 Độ Soi", Kawaii Tuấn Anh cho biết anh luôn hào hứng khi tham gia chương trình. Hơn hết, chàng đạo diễn trẻ còn không quên kêu gọi khán giả bình chọn cho các sản phẩm ở các hạng mục đề cử của chương trình.

"Trong năm qua Kawaii có rất nhiều dịp đến với chương trình. Mỗi lần như vậy mình thấy thật sự hào hứng vì Kawaii có một nơi để chia sẻ những kỷ niệm khi thực hiện MV. Mình có thể giải đáp thắc mắc và lắng nghe những góp ý từ những bạn khán giả về sản phẩm của mình, Kawaii rất là hạnh phúc.

Các bạn VJ và ban biên tập ai cũng rất dễ thương và gần gũi. Hy vọng chương trình sẽ còn tiếp tục phát triển và mang đến thật nhiều tập phát sóng hay. Mọi người hãy bầu chọn một sản phẩm của Kawaii để MV ấy đạt được giải thưởng nhé!", đạo diễn Kawaii Tuấn Anh nói.