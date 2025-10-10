Phạm Quỳnh Anh "đau đầu" vì scandal với Bảo Anh

Chiều 10/10, Phạm Quỳnh Anh đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và ra mắt E.P Xinh Sao Phải Khóc sau khi tạm hoãn nhằm chia sẻ mất mát với đồng bào đang chịu thiệt hại bởi bão Bualoi cũng như Matmo. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, NInh Dương Lan Ngọc, Đông Nhi, Thiều Bảo Trâm, Đồng Ánh Quỳnh, Quang Vinh,... Đáng chú ý, trong buổi giới thiệu E.P Xinh Sao Phải Khóc, Phạm Quỳnh Anh cũng có những chia sẻ về lý do liên tục dời ngày ra mắt sản phẩm.

Phạm Quỳnh Anh xinh đẹp trong buổi giới thiệu E.P Xinh Sao Phải Khóc

Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Dự án này gần như đã dời tới lần thứ 3. Ngày ấn định đầu tiên của ekip là ngày 16/9 nhưng Quỳnh Anh phải giải quyết những vấn đề cá nhân nên quyết định dời lại ngày 1/10. Khi đó mọi người cũng biết rằng tình hình về bão còn nhiều phức tạp. Khi đó mình cũng không có một tâm trạng nào để ra sản phẩm. Đến ngày hôm nay tình hình bão lũ vẫn còn đó nhưng hy vọng âm nhạc có thể xoa dịu những khó khăn hiện tại của đồng bào chúng ta. Chính vì vậy ngày hôm nay Quỳnh Anh quyết định sẽ ra mắt dự án lần này với quý vị khán giả".

Clip Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trong buổi họp báo

Dù không nói rõ nguyên nhân nhưng nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc dời ngày ra mắt sản phẩm đầu tiên của Phạm Quỳnh Anh vì những ồn ào liên quan đến Bảo Anh vào đầu tháng 9. Theo đó, sau hơn 7 năm chọn im lặng, tối 4/9, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải một tâm thư dài, lần đầu lên tiếng về mối quan hệ nhiều khúc mắc với đàn em. Trong chia sẻ này, nữ ca sĩ không chỉ lý giải lý do giữ im lặng suốt thời gian qua mà còn tiết lộ từng chịu nhiều tổn thương từ phía gia đình Bảo Anh. Bài viết nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều, trong đó có không ít lời chỉ trích hướng về phía Phạm Quỳnh Anh.

Chính vì vậy, không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang trải qua giai đoạn "đau đầu" thật sự khi vừa phải đối mặt với áp lực dư luận, vừa phải sắp xếp lại kế hoạch cá nhân và công việc. Việc lùi lịch ra mắt sản phẩm mới được xem như cách Phạm Quỳnh Anh tạm "hạ nhiệt" giữa tâm bão, dành thời gian ổn định tinh thần trước khi trở lại với âm nhạc trong tâm thế bình tĩnh và vững vàng hơn.

Một số hình ảnh khác trong buổi họp báo:

Phạm Quỳnh Anh bên nữ ca sĩ Đông Nhi

Thiều Bảo Trâm

"Chị đẹp" Minh Hằng