Phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam đã bị bắt

Sáng 12/3, Thượng tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (Bộ Công an tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, phạm nhân Nguyễn Văn Võ (SN 1977, quê Nam Định, ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ sau 4 ngày bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.



Những ngày qua, CBCS Công an Trại giam Đại Bình, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Thành đã lần theo dấu vết, tiến hành truy bắt Nguyễn Văn Võ.

Xác định sau khi trốn khỏi trại giam, phạm nhân Nguyễn Văn Võ chưa thể đi xa mà đang lẩn trốn trên địa bàn, nhất là trong rẫy cà phê vốn thường có các chòi của người dân để phục vụ sản xuất nên lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm, truy bắt.

Đúng như dự đoán, lúc 4h50 sáng nay (12/3), lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Võ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Nguyễn Văn Võ là phạm nhân can tội giết người, chấp hành án chung thân tại Trạm giam Đại Bình từ năm 2010 theo quyết định của TAND tỉnh Lâm Đồng. Chiều 7/3, lợi dụng lúc đang cải tạo có đông phạm nhân, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.