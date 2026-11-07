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Phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 bị bắt khi lẩn trốn ở đâu?

MINH MINH
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Sau 17 ngày bỏ trốn, Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2, bị bắt khi đang ẩn náu trong một căn nhà hoang ở Khánh Hòa.

Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Đáng chú ý, Hồ Văn Tình bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trong căn nhà hoang tại thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này nằm giữa địa hình rừng núi, ước tính cách Trại giam A2 (xã Diên Lâm) khoảng 20 km theo đường bộ.

Phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt Sau 17 ngày lẩn trốn ở khánh hòa - Ảnh 1.

Hồ Văn Tình bị bắt khi lẩn trốn trong căn nhà hoang ở thôn Suối Cau.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng liên quan liên tục bám trụ tại khu vực rừng núi Cây Cày, thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh để truy bắt phạm nhân này.

Trước đó, chiều 21/10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng truy bắt.

Phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt Sau 17 ngày lẩn trốn ở khánh hòa - Ảnh 2.

Nghi phạm Hồ Văn Tình.

Sáng 24/10, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Cường tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh.

Tối 28/10, Võ Hoàng Duy bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Đến chiều 7/11, Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng, bị bắt giữ khi đang ẩn náu trong căn nhà hoang tại thôn Suối Cau, khép lại cuộc truy bắt kéo dài 17 ngày tại Khánh Hòa.

Tags

trại giam A2

Khánh Hòa

Gia Lai

bộ công an

giết người

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