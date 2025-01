Phạm Nguyễn Ngọc Vũ khai lý do lừa mua hàng online của cô gái trẻ rồi đưa lên xe chở đi

Ngày 26/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phạm Nguyễn Ngọc Vũ, 33 tuổi và 6 đàn em bị Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM phối hợp Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Nguyễn Ngọc Vũ cùng chiếc xe chở nạn nhân bị bắt cóc (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, vào 10h15' ngày 24/1, tại khu vực bờ kè khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, 7 đối tượng trên có hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với chị L.N.H. (24 tuổi), thường trú tại TP HCM, tạm trú tại TP Vĩnh Long.

Vũ khai từng làm quản lý quán karaoke ở Đồng Nai, cô gái là nhân viên của anh ta và có vay 7 triệu đồng. Sau 6 tháng tiền lãi và gốc tăng lên thành 45 triệu đồng, không có tiền trả.

Sau khi tìm hiểu địa chỉ, Vũ cùng 6 đàn em lên kế hoạch bắt cóc "con nợ" nhằm đe doạ để gia đình phải trả 150 triệu. Chúng đưa cô gái lên ôtô đi đi từ Vĩnh Long về TPHCM và đợi người nhà nạn nhân đến chuộc.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, trong thời gian làm việc tại Đồng Nai, chị H. có mượn tiền của nhóm người nói trên nhưng không có khả năng chi trả. Đến đầu năm 2024, cô gái này đã bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột tại phường 5, TP Vĩnh Long và sinh sống bằng nghề mua bán hàng online.

Nhóm người trên phát hiện H. bán hàng online nên ngày 24/1 đã đặt hàng và yêu cầu giao tại khu vực Cồn Chim. Khi chị H. đến giao hàng thì bị khống chế, bắt và đưa lên xe di chuyển về hướng TP HCM.

Hiện, Công an TP HCM cùng C02 đã bàn giao Vũ và 6 nghi phạm để Công an Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.