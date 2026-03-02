Phạm Kiên bị nói "không xứng đôi", Diệp Lâm Anh đáp trả 1 câu khó cãi!

Một trong những cặp đôi chị - em được quan tâm hàng đầu trong showbiz Việt chính là Diệp Lâm Anh - Phạm Kiên. Sau thời gian úp úp mở mở kín tiếng, cặp đôi hiện đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh chung hay nhắc tới nhau trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nam người mẫu sinh năm 2000 mới đây đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng 2 con riêng của Diệp Lâm Anh. Anh viết: "Cardio gần 2 tiếng trên biển, mệt thì có mệt nhưng mà đáng yêu".

Khoảnh khắc này cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Phạm Kiên và các nhóc tỳ. Phía dưới bài đăng, bên cạnh những lời chúc phúc thì một netizen kém duyên viết: "Theo cá nhân mình nghĩ là bạn này không xứng với Diệp Lâm Anh". Thay vì im lặng hay né tránh, Diệp Lâm Anh đã có phản hồi thẳng thắn ngắn gọn: "Nhưng mà Diệp Lâm Anh thấy hạnh phúc bạn ạ".

Phạm Kiên đăng tải khoảnh khắc đi du lịch cùng với 2 con riêng của Diệp Lâm Anh. Nguồn: Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh lên tiếng bênh vực khi có bình luận tiêu cực cho rằng Phạm Kiên không xứng với cô. Nguồn: Diệp Lâm Anh

Đây không phải lần đầu tiên người đẹp 8x lên tiếng bênh vực nửa kia trên mạng xã hội. Khoảng 1 tuần trước. người mẫu sinh năm 2000 đăng tải clip trên kênh TikTok. Trong video, anh đang ngồi lái chiếc xe ô tô hạng sang. Phạm Kiên trêu đùa với một người bạn về việc lì xì năm mới: "Bay chục củ rồi. Các cháu năm nay đông quá".

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng cho rằng anh được bạn gái chống lưng: "Diệp Lâm Anh nạp cho lo gì". Sau đó, Chị đẹp 8x liền phủ nhận và cho biết cả hai đều chủ động tự quản lý việc chi tiêu cá nhân. "Không bà ơi, thân ai nấy lo. Tôi cố gắng đi làm mỗi ngày 1 mình 2 bàn tay tôi nuôi con nhỏ. Bà cứ suy nghĩ như thế cuộc sống tiêu cực lắm ấy", cô cho hay.

Diệp Lâm Anh từng phủ nhận chuyện bao nuôi bạn trai. Ảnh: FBNV

Từ cuối năm 2024, Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò người mẫu Phạm Kiên khi liên tục bị “soi” loạt khoảnh khắc thân thiết. Thời gian qua, cả hai thoải mái tương tác trên mạng xã hội, đồng hành tại nhiều sự kiện và thậm chí cùng xuất hiện trong những chuyến du lịch.

Phạm Kiên sinh năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh gây ấn tượng với chiều cao 1,85 m, gương mặt góc cạnh nam tính và vóc dáng săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện.

Năm 2022, anh đăng quang Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Hiện tại, Phạm Kiên hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang và tham gia nhiều dự án quảng cáo.

Diệp Lâm Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với doanh nhân Đức Phạm. Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, họ xác nhận ly hôn. Ảnh: FBNV



