Phạm Hoài Thưng đã về nước đầu thú

Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỷ đồng xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động, tiếp nhận thêm một đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài về nước đầu thú.

Đó là đối tượng Phạm Hoài Thưng (SN 1995 trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), sau khi cùng đồng bọn cướp 1,5 tỷ đồng của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Phạm Hoài Thưng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú (Ảnh: Bộ Công an).

Trong thời gian lẩn trốn, ẩn náu tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình tình, vụ việc tại quê nhà và biết được mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy lùng gắt gao, đến tận nơi cư trú để vận động đầu thú. Biết không thể thoát tội, Phạm Hoài Thưng đã về nước và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Trong vụ án dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỷ đồng của nạn nhân, đến nay đã có 5 đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 2 đối tượng còn lại, gồm: Phan Văn Tân ( SN 1987, trú ấp ngã Cạy, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (SN1994, trú tổ số 4, ấp Định Nhơn, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ( 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình diện.

Ai biết thông tin các đối tượng trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp bao che, chứa chấp sẽ bị xử lý nghiêm.