Phạm Hoài Thưng đã về nước đầu thú

Duy Anh |

Sau khi cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp 1,5 tỷ đồng, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia từ tháng 12/2025 đến nay.

Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỷ đồng xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động, tiếp nhận thêm một đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài về nước đầu thú.

Đó là đối tượng Phạm Hoài Thưng (SN 1995 trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), sau khi cùng đồng bọn cướp 1,5 tỷ đồng của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Phạm Hoài Thưng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú (Ảnh: Bộ Công an).

Trong thời gian lẩn trốn, ẩn náu tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình tình, vụ việc tại quê nhà và biết được mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy lùng gắt gao, đến tận nơi cư trú để vận động đầu thú. Biết không thể thoát tội, Phạm Hoài Thưng đã về nước và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Trong vụ án dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỷ đồng của nạn nhân, đến nay đã có 5 đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 2 đối tượng còn lại, gồm: Phan Văn Tân ( SN 1987, trú ấp ngã Cạy, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (SN1994, trú tổ số 4, ấp Định Nhơn, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ( 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình diện.

Ai biết thông tin các đối tượng trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp bao che, chứa chấp sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Phạm Hoài Thưng cùng Phan Văn Tân (SN 1987, trú xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), Trần Hoài Thanh (SN 1994, trú xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) cùng một số đồng bọn bàn bạc, thống nhất tìm người mua thiên thạch để cướp tài sản.

Trưa 13/12, nhóm này đã ném ớt bột vào mặt ông H.N.T. (trú tại TP Hà Nội) rồi giật lấy túi chứa 1,5 tỷ đồng trên tay ông T., sau đó cả nhóm lên ô tô tẩu thoát.

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án. Riêng 2 đối tượng Tân và Thanh đang bỏ trốn.

Đêm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

