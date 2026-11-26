Hình ảnh của Phạm Băng Băng ở Thái Lan đang nhận được sự chú ý lớn.

Tối 25/11, tờ Sina đưa tin Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm chú ý khi hóa thân thành Nữ hoàng hoa đăng Noppamas, ngồi trên xe hoa lộng lẫy diễu hành qua các con phố Chiang Mai trong khuôn khổ Lễ hội đèn trời truyền thống của tỉnh này.

Xuất hiện giữa không khí lễ hội náo nhiệt, mỹ nhân Cbiz khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước diện mạo kiều diễm, khí chất sang trọng và thần thái quyền quý. Nữ diễn viên khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của Nữ hoàng Noppamascầu kỳ, kết hợp cùng chiếc vương miện hình chim công tinh xảo với những gam màu vàng óng và xanh ngọc bắt mắt. Từng chi tiết đều góp phần tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy, đậm chất hoàng gia của người đẹp.

Phạm Băng Băng tham dự sự kiện diễu hành trong khuôn khổ Lễ hội đèn trời Chiang Mai 2026. Clip: X.

Cô hóa thân thành Nữ hoàng đèn hoa đăng Noppamas, ngự trên xe hoa rực rỡ. Ảnh: Weibo.

Xuất hiện giữa biển người náo nhiệt và ánh đèn rực rỡ của đêm hội, "đại mỹ nhân Cbiz" khiến công chúng phải nín thở trước dung nhan kiều diễm đẹp đến mức siêu thực. Ảnh: Weibo.

Khoác lên mình bộ cổ phục truyền thống của Nữ hoàng Noppamas được chế tác vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ, kết hợp cùng chiếc vương miện hình chim công tinh xảo mang hai gam màu vàng óng và xanh ngọc bích vương giả, Phạm Băng Băng toát lên khí chất sang trọng và thần thái quyền quý ngút ngàn. Ảnh: Weibo.

Từng đường nét hoa văn đắt giá trên trang phục cùng nụ cười mỉm dịu dàng nhưng đầy uy nghi của cô trên xe hoa đã tạo nên một khung hình đẹp như cảnh phim. Ảnh: Weibo.

Ở độ tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp sắc sảo, kiêu sa với làn da trắng sứ không tỳ vết, cùng khí chất sang trọng kinh diễm đầy mê hoặc. Ảnh: Weibo.

Thậm chí, trong những hình ảnh được ghi lại bằng camera thường của người qua đường vào ban đêm, visual "sang-xịn-mịn" của nữ diễn viên vẫn tỏa sáng rực rỡ và chẳng làm dân tình thất vọng. Không cần góc máy chuyên nghiệp hay những màn chỉnh sửa cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da sáng, đường nét sắc sảo cùng diện mạo sang trọng khó rời mắt. Nụ cười rạng rỡ và thái độ thân thiện khi giao lưu với mọi người càng giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.

Cận cảnh nhan sắc của Phạm Băng Băng qua cam thường của "team qua đường". Clip: Weibo.

Ngay cả qua ống kính camera thường chụp vội trong điều kiện thiếu sáng của người qua đường vào ban đêm, visual "sang - xịn - mịn" của nữ diễn viên vẫn tỏa sáng rực rỡ và chẳng hề làm dân tình thất vọng. Ảnh: Weibo.

Sức hút của Phạm Băng Băng tại Chiang Mai vượt xa sức tưởng tượng. Sự xuất hiện của nữ diễn viên trên chiếc xe hoa diễu hành nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về hai bên đường để chiêm ngưỡng. Đám đông đứng ken đặc, nhiều người tranh thủ giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc minh tinh Cbiz xuất hiện, khiến giao thông tại một số tuyến phố rơi vào tình trạng ùn tắc. Đáng chú ý, sức hút của Phạm Băng Băng còn khiến người dân địa phương không thể ngồi yên. Trong một đoạn video được lan truyền, một người đàn ông lớn tuổi thậm chí còn vội vã chạy từ trong nhà ra ban công để xem đoàn diễu hành và ngắm nhìn nữ diễn viên. Khoảnh khắc đời thường này khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy màn xuất hiện của Phạm Băng Băng đã tạo nên sự náo nhiệt đến mức nào trên đường phố Chiang Mai.

Đám đông bao vây xe diễu hành của Phạm Băng Băng. Clip: Weibo.

Người dân và du khách đứng ken đặc không một kẽ hở, ai nấy đều tranh thủ giơ cao điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc của minh tinh Cbiz, vô tình khiến giao thông tại nhiều tuyến phố trung tâm rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ. Ảnh: Weibo.

Nhân viên BTC gào thét mở đường để xe hoa của Phạm Băng Băng có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ảnh: Weibo.

Qua loạt hình ảnh và khoảnh khắc đẹp tựa thước phim điện ảnh tại Chiang Mai, Phạm Băng Băng một lần nữa cho thấy sức hút nhan sắc nổi bật cùng phong thái của một minh tinh hàng đầu châu Á. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Theo các nguồn tin, Phạm Băng Băng tham dự Lễ hội đèn trời năm nay theo lời mời của cơ quan du lịch tỉnh Chiang Mai. Trước đó, nữ diễn viên cũng diện trang phục truyền thống Lanna tinh xảo, được mẹ ruột tháp tùng tham gia nghi thức thắp đèn truyền thống trong lễ khai mạc. Việc liên tiếp góp mặt trong những hoạt động văn hóa đặc sắc cho thấy sự hiện diện nổi bật của mỹ nhân họ Phạm tại sự kiện năm nay.

Phạm Băng Băng tham dự nghi thức thắp đèn truyền thống trong buổi lễ khai mạc Lễ hội đèn trời Chiang Mai 2026. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo, Sina