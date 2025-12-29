Phạm Băng Băng đã đăng ký kết hôn với Lý Thần?

Những ai thường xuyên theo dõi thông tin về Cbiz đều biết Phạm Băng Băng và Lý Thần từng là đôi tình nhân trứ danh của Cbiz. "Nữ hoàng thị phi" từng tuyên bố trên sóng truyền hình rằng: "Lý Thần sẽ là người bạn trai cuối cùng của tôi" và cặp đôi còn đính hôn trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ.

Thế nhưng, sau khi Phạm Băng Băng ngã ngựa vì lùm xùm, Lý Thần lại chẳng cùng cô đồng hành đến cuối con đường. Chính vì lý do này, sao nam Running Man bản Trung phải nhận vô số chỉ trích từ công chúng, cho rằng anh là kẻ bạc bẽo, bỏ rơi vị hôn thê để tránh họa, sự nghiệp tụt dốc đáng kể. Tuy nhiên, mới đây, một phóng viên thâm niên đã lên tiếng minh oan cho Lý Thần, hóa ra tình cũ của Phạm Băng Băng chẳng hề tồi như cư dân mạng suy nghĩ.

Phóng viên thâm niên Cbiz minh oan cho Lý Thần (Ảnh: Sina).

Theo phóng viên nổi tiếng Lý Vi Áo, Phạm Băng Băng và Lý Thần thực chất đã đăng ký kết hôn từ rất sớm, chẳng qua chưa công khai tin vui với công chúng vì gia đình nhà trai không hài lòng với nàng dâu showbiz. Có nguồn tin cho biết, tài tử sinh năm 1978 này sinh ra trong 1 gia đình có bề dày truyền thống làm việc trong quân đội Trung Quốc. Có lẽ vì vậy nhà họ Lý không hài lòng với cô gái xuất thân bình dân và có quá khứ thị phi như Phạm Băng Băng.

Phóng viên Cbiz cho biết, trong lúc Phạm Băng Băng khó khăn nhất, Lý Thần cũng chẳng hề khoanh tay đứng nhìn, cũng giúp cô gom được vài chục triệu NDT (vài chục đến vai trăm tỷ đồng), có thể nói là đã tận tâm tận lực. Chỉ tiếc là cả hai chẳng thể cùng nhau đi được đến cuối cùng.

Mặc dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng netizen khá tin tưởng thông tin này. Bởi lẽ, nếu Lý Thần thực sự là người bạc bẽo, vô tình vô nghĩa thì người có tính cách mạnh mẽ, "đụng là trụng" như Phạm Băng Băng chắc chắn sẽ chẳng chịu nín nhịn. Hơn nữa, em trai của Phạm Băng Băng là Phạm Thừa Thừa vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với anh rể cũ, cùng nhau vui đùa trong show truyền hình.

Có nguồn tin cho biết, Phạm Băng Băng và Lý Thần đã lén đăng ký kết hôn nhưng không công khai với công chúng (Ảnh: Sina).

Lý Thần và em trai Phạm Băng Băng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nên có lẽ tài tử họ Lý có lẽ thực sự không hề bạc bẽo như netizen suy nghĩ (Ảnh: 163).

Hiện tại, Phạm Băng Băng hoàn toàn bị "cấm sóng" tại showbiz Hoa ngữ, chỉ có thể phát triển ở nước ngoài, giá trị thương mại cũng tụt dốc không phanh. Dù vậy, cô vẫn sở hữu thu nhập cực khủng nhờ công việc kinh doanh và mỗi khi xuất hiện đều khiến dân tình phải trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp.

Còn về Lý Thần, sau khi chia tay với Phạm Băng Băng, sự nghiệp của anh có phần tụt dốc đáng kể. Nhiều người hi vọng, tài tử này có thể phất lên trong sự nghiệp sau khi được minh oan.

Cặp đôi này giờ đây mỗi người có một hướng đi riêng, dù đều không còn ở đỉnh cao như khi còn bên nhau (Ảnh: 163).

Nguồn: 163