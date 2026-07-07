Phạm Băng Băng 0 điểm

Sắc vóc của Phạm Băng Băng đang khiến MXH phải ồn.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Thái Lan, Phạm Băng Băng đã lập tức lên đường sang Pháp tham dự Paris Fashion Week. Vào ngày 7/7, cô gây bất ngờ khi xuất hiện tại show diễn của thương hiệu Rahul Mishra. Đặc biệt, mỹ nhân đình đám còn thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện trên sàn runway với vai trò người mẫu.

Tại show diễn của Rahul Mishra, Phạm Băng Băng khoác lên mình bộ váy xuyên thấu đen có phần khung tròn khổng lồ cách điệu phía sau đầu trông như một vương miện hào quang. Layout trang điểm như được đo ni đóng giày riêng cho đại minh tinh xứ Trung với điểm nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn và bờ môi nâu trầm nhằm tôn lên thần thái kiêu sa, quyền lực của mỹ nhân sinh năm 1981. Tạo hình kết hợp hoàn hảo, tinh tế giữa nét cổ điển Á Đông và hơi thở ma mị của phương Tây đã giúp Phạm Băng Băng chiếm trọn mọi ánh nhìn ngay từ những giây đầu tiên bước ra khỏi cánh gà. Từng bước đi của Phạm Băng Băng đều toát lên sự tự tin, uyển chuyển.

Phạm Băng Băng catwalk tại show diễn của thương hiệu Rahul Mishra. Nguồn: Weibo.

Vóc dáng thon thả, khí chất sắc lạnh cuốn hút và bước đi uyển chuyển của minh tinh Cbiz trên sàn runway. Ảnh: Weibo.

Góc quay nghiêng cho thấy ngũ quan gương mặt hoàn hảo...

... bờ vai thon gợi cảm của Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa từ Getty Images và ống kính cam thường của các khách mời và khán giả, Phạm Băng Băng vẫn ghi điểm với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái ngút ngàn, làn da trắng sứ mịn màng, vóc dáng thon thả quyết rũ và gương mặt trẻ trung đáng kinh ngạc. Nhiều netizen xem trọn clip catwalk của Phạm Băng Băng đều đồng loạt bình luận "nữ hoàng tái xuất" và chấm cho nữ diễn viên "0 điểm" - không điểm nào chê". Theo cư dân mạng, Phạm Băng Băng là minh chứng sống cho câu nói: Đẳng cấp là mãi mãi. Thời gian có thể trôi qua, nhưng thần thái sang trọng và nhan sắc đỉnh cao thách thức mọi ống kính của Phạm Băng Băng chưa từng thay đổi.

Nhiều năm qua, Phạm Băng Băng vốn đã được đánh giá sở hữu vẻ đẹp được phong thần, là biểu tượng sắc đẹp mang tính thời đại. Vẻ đẹp của cô từng tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và học hỏi. Đến nay, dù giới giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cái tên Phạm Băng Băng vẫn giữ vị thế đặc biệt như một tượng đài sắc đẹp khó có thể thay thế.

Những góc máy của Getty Images hay cam thường cũng không dìm nổi nhan sắc của Phạm Băng Băng. Ảnh: Getty Images.



Với phong đô nhan sắc ổn định suốt nhiều năm, không quá khó hiểu khi nữ diễn viên vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu châu Á. Ảnh: Weibo.

Scandal khiến Phạm Băng Băng ngã ngựa, bít cửa trở lại Cbiz

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị kết luận trốn thuế, phải nộp phạt số tiền lên đến 884 triệu NDT (khoảng 3.100 tỷ đồng). Scandal của Phạm Băng Băng được xem là vụ bê bối gian lận thuế quan bằng hợp đồng âm dương lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ. Ngoài phạt tiền, Phạm Băng Băng còn bị cấm sóng 3 năm.

Hậu bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng trượt dốc cả về danh tiếng lẫn địa vị. Năm 2021, "nữ hoàng thảm đỏ" hết thời hạn cấm sóng 3 năm. Tuy nhiên, 1 bước ngoặt lớn đã xảy ra khi cơ quản quản lý văn hóa tiến hành siết chặt hoạt động của giới nghệ sĩ Cbiz và lập ra 1 danh sách đen người nổi tiếng dính bê bối nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật để tiến hành phong sát. Động thái của các cấp quản lý văn hóa chính thức triệt đường quay lại đỉnh cao của Phạm Băng Băng. Cô nằm trong nhóm ngôi sao bị "phong sát mềm", không được đóng phim hay tham gia những sự kiện giải trí hàng đầu ở Trung Quốc.

Phạm Băng Băng bị "thanh lọc" khỏi showbiz sau khi gây tội tày đình. Ảnh: Weibo.

Do bị "cấm cửa" ở Cbiz, Phạm Băng Băng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tên tuổi. Những năm qua, cô chỉ có thể lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và kiếm tiền thông qua việc bán mặt nạ dưỡng da. Được biết, thương hiệu mỹ phẩm do Phạm Băng Băng sáng lập lọt vào Top 100 nhãn hiệu làm đẹp Trung Quốc năm 2024, đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng), đứng vị trí thứ 35 toàn quốc. Riêng dòng sản phẩm mặt nạ chủ lực của Fan Beauty từng bán 100.000 hộp trong 10 giây tại buổi livestream với Lý Giai Kỳ, mang về cho Phạm Băng Băng gần 20 triệu NDT (72,9 tỷ đồng).

Nguồn: Weibo