Phải xem ngay phim Trung Quốc lập 16 kỷ lục khó xô đổ: Nam chính hoàn hảo vô đối, bõ công chờ 10 năm

Bộ phim này quá hay, đến hiện tại vẫn out trình nhiều đối thủ về mọi mặt.

Sau 10 năm ròng rã, Cửu Môn đã trở lại với màn ảnh Hoa ngữ vào mùa hè năm 2026. Giữa bối cảnh thị trường phim ảnh đang gặp nhiều khó khăn và các nhà đầu tư thắt chặt hầu bao, siêu phẩm này đã có màn càn quét không tưởng. Ngay sau khi khép lại chặng đường phát sóng, bộ phim chốt hạ 16 hạng mục đứng đầu về các chỉ số thương mại, là con số khó xô đổ trên thị trường phim ảnh xứ Trung.

Ảnh: Sina

Xét trên bình diện toàn bộ lịch sử phát triển của nền tảng Youku, Cửu Môn đã thiết lập 3 kỷ lục lịch sử về mặt thương mại. Phim thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi chèn tới 20 quảng cáo trong một tập (đạt được ở cả tập 2 và tập 4). Đây là số lượng quảng cáo trong một tập nhiều nhất lịch sử nền tảng. Đồng thời, phim cũng có thời lượng quảng cáo trong một tập dài nhất và tổng thời lượng quảng cáo toàn phim lớn nhất từ trước đến nay.

Ảnh: Sina Không chỉ xưng vương tại "sân nhà", tác phẩm còn đè bẹp tất cả các đối thủ ra mắt cùng năm trên mọi nền tảng khi top 1 của 6 hạng mục trong năm 2026, bao gồm: Tổng số quảng cáo toàn nền tảng, số quảng cáo trung bình mỗi tập, thời lượng quảng cáo trung bình mỗi tập, tổng thời lượng quảng cáo, số quảng cáo trong một tập và thời lượng quảng cáo trong một tập. Thành tích áp đảo này chứng minh vị thế độc tôn của phim, khiến các dự án chiếu cùng thời điểm hoàn toàn bị lép vế về mặt giá trị thương mại.

Song song đó, Cửu Môn cũng đứng đầu về số quảng cáo trung bình mỗi tập, thời lượng trung bình mỗi tập, số quảng cáo trong một tập, tổng thời lượng, tổng số quảng cáo, thời lượng trong một tập và số lượng thương hiệu hợp tác cao nhất năm với 38 nhãn hàng đồng hành trên ền tảng Youku trong năm nay. Tổng kết toàn phim ghi nhận những con số không tưởng với tổng cộng 212 quảng cáo, trung bình mỗi tập gánh 7.06 quảng cáo và tổng thời lượng quảng cáo lên tới 2970 giây. Thậm chí ở giai đoạn nước rút cuối phim, đoàn phim còn thực hiện đợt tăng quảng cáo lần thứ hai vì các thương hiệu lớn tranh nhau tài trợ. Ảnh: Sina Sở dĩ Cửu Môn có được sức nóng khủng khiếp đến vậy là bởi đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau đúng 10 năm kể từ phần phim huyền thoại Lão Cửu Môn (2016). Thập kỷ chờ đợi dài đằng đẵng của hàng triệu người hâm mộ thuộc vũ trụ Đạo Mộ Bút Ký đã được đền đáp xứng đáng bằng một bữa tiệc nghe nhìn mãn nhãn, kịch tính và đậm chất ly kỳ. Đặc biệt, sức hút của phim còn được bảo chứng bởi nam chính Trần Vĩ Đình. Trở lại với hình tượng Trương Khải Sơn (Đại Phật Gia) sau tròn một thập kỷ, nam diễn viên vẫn duy trì được phong độ ngoại hình ngày càng thăng hạng, phong thái đĩnh đạc và diễn xuất thì chẳng cần phải bàn thê, của một người đứng đầu chín gia tộc. Bên cạnh đó, sức nóng của phim còn được cộng hưởng bởi dàn diễn viên thực lực như Tằng Thuấn Hy và Trần Dao, trong đó nhân vật Ngô Lão Cẩu của Tằng Thuấn Hy cũng lập kỷ lục lịch sử khi phá mốc 100 triệu nhiệt độ cá nhân chỉ sau 4 phút xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh: Sina Về nội dung, Cửu Mô quy tụ dàn diễn viên đỉnh cao gồm Trần Vĩ Đình (vai Trương Khải Sơn/Đại Phật Gia), Tằng Thuấn Hy (vai Ngô Lão Cẩu) và Trần Dao (vai Hoắc Tiên Cô). Bộ phim đưa khán giả quay trở lại thế giới đầy ma mị, hiểm nguy nhưng cũng đầy trượng nghĩa của giới mộ đạo thời Dân quốc, giải mã những bí ẩn sâu xa của chín gia tộc lớn tại Trường Sa. Diễn xuất ăn ý, tạo hình xuất sắc cùng kỹ xảo mãn nhãn của bộ ba diễn viên chính đã hoàn toàn chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Bộ phim đã kết thúc phát sóng với những thành tích vô cùng viên mãn, khẳng định vị thế một bom tấn đại bạo thực sự của năm. Phim chỉ mất đúng 50 giờ lên sóng để phá mốc 10.000 điểm nhiệt độ Youku - hơn cả bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang hot cần gần 78 giờ - xếp hạng 4 trong lịch sử toàn nền tảng về tốc độ bùng nổ. Trên các bảng xếp hạng danh tiếng, Cửu Môn chạm đỉnh nhiệt độ ở cột mốc 10.249 và thống trị top 1 trên BXH Thị phần lượt xem Vân Hợp liên tục trong 21 ngày với thị phần cao nhất lên tới 34.4%. Mười năm chờ đợi cho một sự trở lại, tác phẩm không chỉ làm thỏa lòng người hâm mộ mà còn tự khắc tên mình vào "đền thờ số liệu" của lịch sử phim ảnh xứ Trung.



