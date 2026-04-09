Phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán với Mỹ

Ngày 9/4, trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội X, Đại sứ Iran tại Pakistan ông Reza Amiri Moghadam thông tin: “Bất chấp sự hoài nghi của dư luận Iran do những vi phạm liên tục về lệnh ngừng bắn của chính phủ Israel nhằm phá hoại sáng kiến ngoại giao, phái đoàn Iran được Thủ tướng Shehbaz Sharif mời sẽ đến Islamabad tối nay để tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc, dựa trên bản kế hoạch 10 điểm do Iran đề xuất”.

Dù Pakistan - bên trung gian hòa giải khẳng định rõ Lebanon nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, Phó Tổng thống J.D Vance nói với báo giới rằng Mỹ không chấp nhận cách hiểu cho rằng Israel sẽ phải chấm dứt các hoạt động quân sự tại quốc gia này.

Nhiều bên mong chờ cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. (Ảnh: ANADOLU)

“Nếu Iran muốn tiến trình đàm phán sụp đổ, trong bối cảnh họ đang ở thế bất lợi trong cuộc xung đột, chỉ vì vấn đề Lebanon - vốn không liên quan đến họ và cũng chưa từng được Mỹ xác nhận là một phần của thỏa thuận, thì đó là lựa chọn của họ", ông Vance phát biểu khi rời Hungary.

Trước đó, cả Israel và Mỹ cũng đều khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng với Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục.

Về phía Mỹ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Phó Tổng thống Vance dự kiến dẫn đầu phái đoàn tham dự đàm phán với Iran tại Pakistan, bắt đầu từ ngày 10/4. Đi cùng ông Vance đến Islamabad còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner.

"Phó Tổng thống Vance đóng vai trò rất quan trọng và then chốt trong vấn đề này ngay từ đầu. Tất nhiên, ông ấy là cánh tay phải của Tổng thống. Ông ấy là Phó Tổng thống Mỹ. Ông ấy tham gia vào tất cả cuộc thảo luận. Ông ấy sẽ dẫn đầu giai đoạn đàm phán mới tại Islamabad vào cuối tuần này", bà Leavitt cho hay.

Trước thời điểm đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố toàn bộ tàu chiến, máy bay và lực lượng quân sự Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Iran và khu vực lân cận cho đến khi Tehran thực thi đầy đủ một thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.

“Toàn bộ tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ - cùng với đạn dược, vũ khí tăng cường và mọi nguồn lực cần thiết - sẽ tiếp tục được duy trì tại Iran và khu vực xung quanh, nhằm bảo đảm khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự đối với đối phương vốn đã suy yếu đáng kể, cho đến khi THỎA THUẬN THỰC SỰ được tuân thủ hoàn toàn", ông Trump nhấn mạnh.