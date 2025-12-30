Phá vỡ 2 kỷ lục lớn, Việt Nam đón tin vui chưa từng có: Nga và Trung Quốc đóng góp bất ngờ

Theo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025, GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. Cùng với đó, GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, du lịch phục hồi, năm 2025 đón khoảng 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay. Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, vào chiều 15/12, Việt Nam chính thức đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu.

Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. Điều này đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới, khẳng định vị thế, uy tín, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo công bố mới nhất của Cục thống kê, trong 11 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Tính riêng tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng 10/2025 và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ ba kể từ đầu năm nay, sau tháng 1 và tháng 3 với mức trên 2 triệu lượt.

Đáng chú ý, tháng 11/2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh từ các thị trường Bắc Mỹ. Lượng khách đến từ Hoa Kỳ tăng 30,5%, Canada tăng 55,9% so với tháng trước.

Thị trường châu Âu cũng tăng trưởng nổi bật (tăng 51,2% so với tháng 10). Nhiều quốc gia đạt mức tăng cao gồm: Nga tăng 37%, Anh (tăng 31,8%), Pháp (tăng 46,7%), Đức (tăng 51,4%), Italia (tăng 88,9%), Thụy Sỹ (+47,3%)...

Trong 11 tháng đầu năm, khách quốc tế từ Nga đến Việt Nam tăng mạnh nhất, với hơn 590.000 lượt khách, tăng 290% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến từ các thị trường khác cũng có tăng trưởng tốt như Philippines (184%), Ấn Độ (147%), Trung Quốc (143%).

Xét về lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất trong 11 tháng, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 4.794.000 lượt người, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3.942.000 lượt (chiếm khoảng 20% tổng lượng khách), sau đó là Đài Loan (Trung Quốc) (hơn 1.133.000 người), Nhật Bản (hơn 750.000 người).

Cùng với đó, xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam xác lập kỷ lục mới, cán mốc 900 tỷ USD. Cụ thể, theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng trị giá xuất nhập khẩu năm 2025 của Việt Nam ước tính đạt 920 tỷ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng 133,07 tỷ USD) so với năm trước. Theo đó, Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên thế giới.

Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam cũng thặng dư liên tiếp 10 năm. Trong 3 năm gần đây, Việt Nam xuất siêu ổn định với thặng dư thương mại hàng hóa trên 20 tỷ USD. Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỷ USD, trong đó thặng dư thương mại chủ yếu đến từ khối FDI với 48,2 tỷ USD còn các doanh nghiệp trong nước thâm hụt thương mại hơn 27 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, hiện Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỉ USD.

Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025 với kim ngạch ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước; trong khi Hoa Kỳ xếp thứ 2 với 170 tỷ USD, tăng 26,5%.

Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ tại khu vực ASEAN… Như vậy, riêng hai thị trường lớn kể trên chiếm tỷ trọng tới 46% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Ngoài ra, FDI cũng là một điểm sáng trong kinh tế Việt Nam năm 2025. Cụ thể, ước tính tổng vốn FDI đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê, 11 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,29 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 3,40 tỷ USD, chiếm 21,3%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,66 tỷ USD, chiếm 10,4%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 9,8%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 6,3%; Đài Loan 951,1 triệu USD, chiếm 6,0%; Hàn Quốc 659,6 triệu USD, chiếm 4,1%.



