Ngày 11/6, công an Thái Bình thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Hậu (SN 1962) và Nguyễn Văn Triều (SN 1970) cùng trú tại thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249, 251, Bộ luật hình sự.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện

Trước đó, hưởng ứng ra quân tháng cao điểm phòng chống ma túy, Công an huyện Tiền Hải đã chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp, triệt phá thành công 1 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã Tây Tiến.

Cụ thể, khoảng 11h40 phút ngày 2/6/2024, tại khu vực đường cánh đồng thuộc thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Công an huyện Tiền Hải phát hiện, bắt quả tang Lương Văn Hậu đang tàng trữ trái phép 3 gói ma túy loại heroin có trọng lượng 0,1677gam.

Qua làm việc, Hậu khai nhận đã mua ma túy của Nguyễn Văn Triều. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Triều, Công an huyện phát hiện, thu giữ 22,8987gam heroin.

Công an huyện Tiền Hải thông tin thêm, ngay trong những ngày đầu tháng 6, công an huyện đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 7 vụ, 8 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 23,87g heroin.

Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với tội phạm về ma túy tạo sức răn đe mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chung tay xây dựng xã, thị trấn sạch về ma túy.