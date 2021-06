Phá tụ điểm cờ bạc “quý bà” ở Kiên Giang

Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự để tiếp tục lấy lời khai, đồng thời cũng cố hồ sơ khởi tố 9 đối tượng, trong đó có 6 " quý bà " về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền.

Trước đó vào chiều ngày 17-6, nhiều con bạc đang tụ tập phía sau căn nhà ở xã Đông Yên, huyện An Biên để đánh bài cào ăn tiền thì bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện An Biên ập vào bắt quả tang.

Nghe hô hoán có công an, một số đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, tuy nhiên có 12 người bị bắt giữ tại chiếu bạc cùng với số tiền gần 100 triệu đồng, 20 bộ bài và một số tang vật khác có liên quan.



Trong số 12 người bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định có 9 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc ăn thua lớn. Trong đó, Nguyễn Thị Bé Thắm (sinh năm 1984) dùng phần đất phía sau nhà mình làm mái che, rồi đứng ra tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu với loại hình cờ bạc, như: đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài tiến lên và bài ăn tiền…

Nguyễn Thị Bé Thắm là người tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu

Thắm chia ra làm nhiều khung giờ khác nhau và hoạt động gần như thâu đêm suốt sáng. Để cho các con bạc yên tâm không sợ bị công an vây bắt, tụ điểm đánh bạc này đã bố trí người canh đường cảnh giới từ xa.

Hằng ngày có hàng chục người ở khắp nơi đến tham gia đánh bạc, trong đó có nhiều "quý bà", gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở địa phương.