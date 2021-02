Phà quay đầu, 6 căn nhà rớt xuống sông Hậu trưa mùng 3 Tết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 14/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán) tại khu vực khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh xảy ra vụ sạt lở đất sát bến phà, làm 6 căn nhà đổ sụp xuống sông Hậu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Thanh Cần – Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc phà chạy tuyến thị xã Bình Minh quay đầu chuẩn bị xuất phát qua phường Cái Khế, TP. Cần Thơ. Không may đuôi phà va vào bờ khiến 6 căn nhà đổ sụp xuống sông.

Do đất đá đổ mạnh xuống sông nên làm chiếc phà chao đảo, khiến 3 người trên phà rơi xuống sông. May mắn cả 3 người được hành khách được vớt lên bờ an toàn, có 1 người bị thương ở phần đầu.

Lực lượng chức năng giúp dân di dời tài sản.

Tại hiện trường, vụ sạt lở dài hơn 30m, ăn sâu vào bờ hơn 10m. Gần khu vực này cũng có nhiều hộ khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Ngay sau sự cố, lực lượng công an, quân đội và điện lực đã có mặt giúp dân di dời đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm, phong tỏa lối ra vào, tổ chức khám nghiệm hiện trường.