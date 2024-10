Theo ghi nhận, trung bình mỗi chuyến phà chuyên chở được khoảng 50 người, phương tiện. Phà tạm thay thế cầu Phong Châu hoạt động từ 6h đến 20h hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Để bảo đảm an toàn cho các chuyến phà qua sông, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết các phương tiện nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, cấm các phương tiện thuỷ nội địa, thuyền cá không di chuyển vào khu vực hoạt động bến để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các chuyến phà.

Đồng thời, đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại chỗ để xử lý các tình huống khẩn cấp, đột xuất khác.

Từ chiều 4/10, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô có thể qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà quân đội. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước đó, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao Phong Châu từ 18h ngày 1/10.

Tại cuộc họp sáng 3/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ nghiên cứu phương án sử dụng phà quân sự để chở người dân và xe qua sông.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý về công tác an toàn, gia cố hai thành phà quân đội, cho cano đẩy để chuyên chở, đồng thời ra thông báo quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà.

Cũng theo yêu cầu của Bộ trưởng, lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho người dân; xây dựng phương án có cano trực 24/24h để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.