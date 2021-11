Phá nhanh vụ án bé gái 7 tháng tuổi bị giết, giấu xác tại bờ kè công viên

Tin báo rùng rợn của người mẹ nghiện ma túy

Trưa 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, nhận được tin báo về một thi thể bé gái 7 tháng tuổi được chôn tại bờ kè Công viên 30-4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B). Người báo tin là Nguyễn Thị Mỹ (SN 1992, cư trú: khóm 3, phường Châu Phú A) – mẹ của nạn nhân. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng đến khu vực hiện trường theo trình báo của mẹ cháu bé, để xác minh, làm rõ. Thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé đang trong quá trình phân hủy, nhận định ban đầu thi thể đã được chôn khoảng 1 tuần.

Đối tượng Hồng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin trình báo của mẹ nạn nhân, cháu bé là Nguyễn Mỹ Thiên Kim (7 tháng tuổi). Một báo cáo về nhân thân của Nguyễn Thị Mỹ được Công an phường Châu Phú A thực hiện chi tiết và nhanh chóng được chuyển về Ban Chỉ huy Công an TP Châu Đốc. Theo đó, Mỹ là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương.

Mỹ có 2 con nhưng lại khác cha, con trai lớn 4 tuổi, con gái là bé Kim 7 tháng tuổi. Mỹ đang sống như vợ chồng với một nam thanh niên vừa ra tù và nhỏ hơn Mỹ 6 tuổi. Chàng “phi công hờ” được xác định là Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, nơi cư trú: tổ 11, khóm 1, phường Châu Phú A) cũng là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành án xong vào 3 tháng trước, trở về địa phương.

Nhân thân và lý lịch trích ngang của những người có liên quan vô cùng phức tạp, kèm theo đó là lời trình bày về nguyên nhân tử vong của bé Kim do người mẹ cung cấp có nhiều bất nhất. Còn Hồng thì trình bày, do cháu bé bị bệnh lên cơn đau, co giật, dù đã được sơ cứu bằng cách nặn chanh vào miệng, ép lồng ngực nhưng đã không qua khỏi nên đem đi chôn.

Trong khi lời khai của Mỹ không có sự kiên định, phần lớn thể hiện sự nghi ngờ người chồng “hờ” có liên quan đến cái chết của con mình nhưng lại không dám khẳng định, vì khi cháu Kim tử vong, Mỹ không có mặt…

Lộ diện kẻ sát nhân

Nhận thấy vụ việc phức tạp, không phải là vụ tử vong bình thường mà có dấu hiệu của tội phạm giết người, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc quyết định tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định, thi thể được chôn tại hiện trường khoảng 6 ngày, đang trong quá trình phân hủy.

Điều đáng chú ý là nội tạng nạn nhân có biểu hiện xung huyết. Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng làm rõ để trấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc điều tra, làm rõ.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đơn vị đã nhanh chóng phân công một tổ công tác với những cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm, tăng cường lên Châu Đốc để phá án. “Châu Đốc là thành phố biên giới, địa điểm du lịch tâm linh nên những vụ án mạng nếu không được nhanh chóng làm rõ sẽ tạo ra những thông tin đồn thổi, sai lệch sự thật, gây mất ANTT địa phương.

Cái khó là thời điểm xảy ra vụ việc, tình hình dịch bệnh phức tạp, các công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp xúc, lấy lời khai các đối tượng liên quan cho đến công tác trinh sát nắm thông tin dư luận cũng diễn ra chậm hơn yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả công tác, các trinh sát được phân công thành từng nhóm nhỏ, thực hiện nhiệm vụ nắm thông tin, dư luận vòng ngoài, sau đó truyền dữ liệu, chứng cứ nhanh nhất về “nhà”, để các điều tra viên đấu tranh, khai thác đối tượng” – Đại tá Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Là người trực tiếp tham gia điều tra vụ án, Trung tá Dương Tư Thường, Đội phó - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi tiếp cận hồ sơ vụ việc, các anh tìm đến hiện trường thứ nhất của vụ án – nơi ở của Hồng và Mỹ. Tại đây, nhiều chứng cứ, thông tin liên quan vụ án dần được hé mở và nhân vật thứ 3 xuất hiện.

Hiện trường nơi Hồng, Mỹ giấu xác nạn nhân.

Theo nguồn tin từ người dân cung cấp, sau khi ra tù về địa phương, Hồng có mối quan hệ mật thiết với Trần Điền (SN 1997, nơi cư trú: tổ 19, khóm Châu Thành, phường Châu Phú A) cũng là đối tượng nghiện ma tuý nhiều năm chuyên đi trộm cắp vặt để lấy tiền sử dụng ma túy.

“Ngay sau đó, Hồng và Điền được mời đến cơ quan Công an làm việc. Tuy nhiên, đây là 2 đối tượng có tiền án, tiền sự, đã sử dụng ma túy nhiều năm rất ngoan cố, không khai nhận. Đối tượng lấy cớ còn “say đá” nên không hợp tác với cán bộ điều tra, gây nhiều khó khăn trong việc đấu tranh, khai thác thông tin.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác và áp dụng chiến thuận hỏi cung khéo léo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ hỏi cung và nguồn tin trinh sát, với những chứng cứ sát thực, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội” - Trung tá Dương Tư Thường thông tin.

Mỹ khai vào tháng 10-2021, bị “say nắng” trước vẻ đẹp của “đứa em xã hội” vừa mới ra tù, nên đã chung sống như vợ chồng với Hồng để thường xuyên sử dụng ma túy chung. Trong thời gian chung sống, mỗi khi thấy bé Kim khóc, Hồng tỏ ra bực tức. Nhiều lần chứng kiến “chồng hờ” hành hạ con gái nhưng Mỹ không dám la mắng, vì sợ Hồng đánh. “Người cha hờ” còn thường xuyên cắn vào người bé Kim gây bầm tím khi cháu khóc.

Mỹ khóc nức nở khi kể lại ngày cháu Kim chết. Vào cuối tháng 10, cháu Kim bị Hồng hất võng làm té xuống đất, khiến cánh tay trái sưng phù, có dấu hiệu bị gãy xương nhưng Hồng không cho đi bệnh viện thăm khám nên bé thường quấy khóc vì đau. Đến tối 2-11, Hồng, Mỹ và Điền tổ chức sử dụng ma túy.

Sau khi “phê thuốc” tỉnh dậy đã là 21h30, Hồng kêu Mỹ mang điện thoại đi sạc ở nhà hàng xóm. Khi Mỹ đi khỏi nhà, thì bé Kim đang ngủ trên võng, thức dậy khóc thét. Lúc này, Hồng bực tức lấy bình (loại bình dùng cho trẻ em bú sữa, dung tích 250ml), bên trong còn khoảng 2/3 là nước lạnh, Hồng dùng tay trái bứt núm cao su ra ném bỏ, rồi bóp miệng bé Kim, tay phải cầm bình có nước đổ vào miệng cháu bé cho đến khi nước trào ra ngoài.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng.

Lúc này Điền đứng kế bên nhìn thấy nên đã xô Hồng ra và nói: “Con nít người ta mà mày làm gì kì vậy?”. Hồng trả lời: “Khóc hoài”. Thấy bé Kim đã nằm bất động, Hồng bế bỏ xuống sàn nhà và lấy cái áo khô để thay cho nạn nhân. Còn Điền chạy đi báo cho Mỹ biết về việc cháu Kim chết và kêu Mỹ về.

Trong lúc Điền đi kêu Mỹ, thi Hồng lấy miếng chanh nặn vào miệng nạn nhân nhằm mục đích để nói dối Mỹ là do cháu Kim bị lên cơn co giật nên nặn chanh vào miệng để tan đờm, sơ cứu nhưng không thành. Hồng và Điền sau khi biết cháu Kim đã chết, đã lấy xe đạp bỏ đi.

Khi Mỹ về đến nhà thấy con nằm bất động, Mỹ lấy viên thuốc xông mua trước đó bỏ vào thau nước ấm rồi lấy mền trùm lên cháu Kim khoảng 2 phút, biết con đã chết nên Mỹ không xông nữa. Đến sáng hôm sau (3-11), Hồng quay về nhà và bàn với Mỹ tìm chỗ vắng vẻ để thiêu cháu Kim, nhưng Mỹ không đồng ý.

Theo lời Mỹ khai với cơ quan Công an là muốn tìm chỗ để chôn con, khi có cơ hội sẽ trình báo Công an làm rõ cái chết của cháu Kim. Cả ngày hôm ấy, Hồng theo sát Mỹ và hăm họa không cho Mỹ đi trình báo Công an.

Lợi dụng trời tối, không ai qua lại, khoảng 2h ngày 4-11, Hồng và Mỹ để thi thể cháu Kim vào ba lô du lịch màu đen, rồi chở ra bờ kè Công viên 30/4 để chôn giấu. Sau khi chôn cháu Kim trở về nhà, Hồng thường xuyên dùng búa, cây đánh đập, gây thương tích cho Mỹ và đe dọa sẽ giết Mỹ cùng con trai của Mỹ nếu dám báo Công an.

Sự việc được giữ kín bốn ngày, đến trưa 8-11, khi cha ruột cháu Kim đến thăm con không thấy. Lúc này, Mỹ mới đi trình báo sự việc đến Cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng về hành vi giết người và cố ý gây thương tích, đồng thời khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra để sớm đưa vụ án xét xử nhằm trấn an dư luận và ổn định tình hình tại địa phương. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố chứng cứ đối với đối tượng Trần Điền về hành vi không tố giác tội phạm.