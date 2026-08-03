Phá lưới Indonesia, "thanh gươm trong tay áo" HLV Kim Sang-sik nhận điểm số cao nhất tuyển Việt Nam

Trang SofaScore đã công bố điểm số dành cho các tuyển thủ Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia, cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ nhận điểm số 8,0 từ trang SofaScore. Anh cũng được SofaScore bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ngoài bàn thắng đầy bất ngờ từ góc hẹp, Văn Vĩ hoạt động năng nổ trong suốt 81 phút có mặt trên sân. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác 92% bên phần sân đối phương và tạo ra 1 cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

Văn Vĩ (trái) có màn trình diễn xuất sắc

Trên mặt trận phòng ngự, Văn Vĩ có 2 lần cắt bóng, 3 lần phá bóng, 4 lần thu hồi bóng thành công và đạt tỉ lệ chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi. Một lần nữa, Văn Vĩ cho thấy anh thực sự là "thanh gươm trong tay áo" của HLV Kim Sang-sik. Tính đến nay, cầu thủ này đã ghi tới 6 bàn cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, chỉ kém Xuân Son và Tiến Linh.

Điểm số SofaScore dành cho đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam

Điểm số SofaScore dành cho 5 cầu thủ vào sân thay người bên phía đội tuyển Việt Nam

Người nhận điểm số cao thứ hai bên phía tuyển Việt Nam là Hoàng Đức (7,9 điểm) với màn trình diễn thượng hạng. Tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình có 2 kiến tạo, đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác 92%, rê bóng thành công 100% và có tới 7 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.

Một số cái tên nổi bật khác của tuyển Việt Nam cũng nhận điểm số cao là Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Xuân Son.