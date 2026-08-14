Pha kiến tạo để đời & đại chiến để dập tắt mọi nghi ngờ của Quang Hải

Quang Hải từng là biểu tượng của những trận đấu lớn. Trước Malaysia, người đội trưởng tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội một lần nữa tỏa sáng để đập tan mọi nghi ngờ suốt thời gian qua.

Từ pha kiến tạo "thần sầu"

Có một hình ảnh rất đẹp trong lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam - Malaysia: Quang Hải thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp mang tính quyết định để Nguyễn Anh Đức ghi bàn ở trận lượt về chung kết AFF Cup 2018, giúp Việt Nam thắng 1-0 và lên ngôi vô địch (sau khi 2 đội hòa 2-2 ở lượt đi).

AFF thậm chí xem đó là một trong những khoảnh khắc tiêu biểu trong hành trình của Quang Hải tại giải đấu. Với cá nhân tiền vệ sinh năm 1996, pha chuyền bóng cực kỳ đẳng cấp đó chăc chắn cũng là một trong những pha kiến tạo đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.

Nhưng 8 năm sau, Quang Hải bước vào cuộc đối đầu Malaysia với một vị thế hoàn toàn khác. Anh không còn là chàng trai 21 tuổi từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Quang Hải hiện là đội trưởng tuyển Việt Nam, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội và cũng là người được HLV Kim Sang-sik kỳ vọng về khả năng tạo ra sự khác biệt.

Quang Hải từng để lại pha kiến tạo "thần sầu" giúp ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia để vô địch AFF Cup 2018.

Đó cũng là lý do những màn trình diễn của Quang Hải luôn được soi kỹ hơn. Trong một đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều phương án tấn công, từ Đình Bắc, Xuân Son cho tới Hoàng Đức và những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, Quang Hải không còn mặc nhiên là trung tâm của mọi đợt lên bóng. Vai trò của anh đã thay đổi.

Nhưng thay đổi vai trò không đồng nghĩa với việc giá trị giảm đi. Ngược lại, những trận đấu như bán kết Malaysia có thể là lúc người ta cần nhất một cầu thủ biết phải làm gì trong những khoảnh khắc mà chiến thuật thông thường không còn đủ để giải quyết trận đấu.

Quang Hải có thứ kinh nghiệm đó. Ngay trận ra quân ASEAN Cup 2026, anh đã ghi bàn trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste. Bàn thắng ấy tiếp tục cho thấy khả năng tạo dấu ấn của tiền vệ Công an Hà Nội, dù cách anh được ghi nhận trong tình huống này từng gây tranh luận vì bóng cuối cùng đi vào lưới sau tác động của hậu vệ đối phương.

Điều quan trọng hơn là Quang Hải vẫn đang có mặt trong những thời điểm HLV Kim Sang-sik cần kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng của anh.

Thời gian gần đây, Quang Hải đã phải nhận những lời bình luận có phần tiêu cực từ một phận người hâm mộ. Không ít CĐV cho rằng anh chơi không nổi bật. Tuy nhiên, Quang Hải chắc chắn vẫn sẽ là quân bài rất quan trọng để HLV Kim Sang-sik hướng tới kết quả có lợi trước Malaysia.

Sân khấu để dập tắt những nghi ngờ?

Có một điểm rất đáng chú ý: Malaysia không phải đối thủ để tuyển Việt Nam có thể chỉ dựa vào sự vượt trội về phong độ hay chất lượng đội hình. Một vòng đấu mang tính chất knock-out như bán kết luôn là câu chuyện khác.

Một trận đấu có thể bị kéo vào thế giằng co, nơi một đường chuyền chính xác, một cú đá phạt, một pha xử lý trong phạm vi hẹp hoặc một khoảnh khắc đọc tình huống tốt có thể quyết định tất cả. Đó chính là không gian mà Quang Hải từng tỏa sáng.

AFF nhắc lại rằng ở chung kết AFF Cup 2018, sau trận lượt đi hòa 2-2 tại Bukit Jalil, Quang Hải đã tạo ra bước ngoặt ở lượt về tại Hà Nội bằng đường chuyền giúp Anh Đức ghi bàn thắng quyết định, đưa Việt Nam tới chức vô địch. Malaysia vì thế cũng hiểu rất rõ cầu thủ này nguy hiểm như thế nào.

Quang Hải vẫn là một cầu thủ lớn của tuyển Việt Nam trước bán kết AFF CUp 2026.

Điều đáng chờ đợi không nhất thiết là Quang Hải phải ghi bàn. Thậm chí, nếu anh không trực tiếp lập công nhưng tạo ra một đường chuyền mở khóa hàng thủ Malaysia, điều đó vẫn có thể mang ý nghĩa tương tự. Đây mới là điều Quang Hải cần chứng minh.

Anh không cần quay trở lại làm Quang Hải của năm 2018. Tuyển Việt Nam của năm 2026 cũng không còn là đội bóng của năm 2018. Quang Hải bây giờ cần trở thành phiên bản trưởng thành hơn của chính mình: ít chạm bóng hơn nhưng hiệu quả hơn, không nhất thiết xuất hiện liên tục nhưng phải xuất hiện đúng lúc. Và chiếc băng đội trưởng càng khiến vai trò ấy trở nên đặc biệt.

Tại AFF Cup 2026, Quang Hải được trao băng thủ quân sau khi Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Hai đội phó là Hoàng Đức và Xuân Son. Đó không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn. Đó còn là lời khẳng định rằng trong mắt ban huấn luyện, Quang Hải vẫn là một trong những người có thể dẫn dắt đội tuyển ở những trận đấu lớn.

Vì thế, 90 phút tại Malaysia có thể không phải một bài kiểm tra xem Quang Hải còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao hay không. Nó là bài kiểm tra về khả năng định đoạt những trận đấu lớn mà không phải cầu thủ nào cũng có thể gánh vác.

Tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt. Nhưng không phải ai cũng có ký ức, kinh nghiệm và bản lĩnh của Quang Hải trong những trận cầu quyết định. Có thể anh sẽ không chơi một trận đấu khiến tất cả phải trầm trồ, có thể anh sẽ không ghi bàn, nhưng nếu tuyển Việt Nam cần một khoảnh khắc để phá vỡ thế cân bằng tại Kuala Lumpur, Quang Hải vẫn là một trong những cái tên đáng được chờ đợi nhất.

Và nếu làm được điều đó, anh chẳng cần phải trả lời thêm bất kỳ nghi ngờ nào. Bởi những cầu thủ lớn thường không cần nói quá nhiều. Họ chỉ cần xuất hiện đúng lúc.