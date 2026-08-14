"Malaysia phải đá với 200% sức lực nếu muốn gây bất ngờ trước tuyển VIệt Nam!"

Tiền vệ của Malaysia thừa nhận đội nhà đang gặp rất nhiều thử thách khi phải chạm trán tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup.

Trả lời truyền thông, tiền vệ cánh G Pavithran của tuyển Malaysia tin rằng đội nhà cần phải đá bằng 200% sức lực trên sân nhà nếu muốn gây bất ngờ cho nhà đương kim vô địch, tuyển Việt Nam trong trân bán kết lượt đi AFF Cup (ngày 16/8).

Ngôi sao trẻ 21 tuổi của Malaysia thừa nhận rằng tuyển Việt Nam chính là ứng viên sáng giá nhất để tiến vào chung kết lần thứ 3 liên tiếp, sở hữu nhiều ngôi sao có đẳng cấp cao.

"Để đối đầu với tuyển Việt Nam, chúng ta cần phải nỗ lực hết mình. Nếu không cống hiến 100% hoặc xem nhẹ trận đấu này, chúng ta thực sự không có cơ hội chiến thắng."

"Họ là một đội rất mạnh. Nếu họ nỗ lực 100%, chúng ta cần phải nỗ lực 200% để giành chiến thắng trận đấu này," Pavithran phát biểu.

Dù rất thận trọng nhưng G Pavithran cũng quyết tâm rằng Harimau Malaya sẽ tạo ra sự kháng cự mạnh mẽ tại Sân vận động bóng đá Kuala Lumpur, trước trận lượt về diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19/8.

G Pavithran cho rằng Malaysia phải đá bằng 200% sức lực nếu muốn gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam.

Pavithran là một trong những cầu thủ nổi bật nhất ở vòng bảng trước đó. Anh hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong đó có bàn thắng duy nhất giúp đội nhà đánh bại Philippines 1-0 vào thứ Bảy tuần trước và giành vé vào bán kết.

"Tôi rất vui khi giành được giải thưởng này, đặc biệt là khi có gia đình và những người ủng hộ luôn ở bên cạnh để động viên tôi," Pavithran nói.

"Chiến thắng trước mặt họ là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng khi nhìn lại, tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có các đồng đội và huấn luyện viên của tôi. Chính họ là những người đã truyền động lực cho tôi."

Theo thông kê, tuyển Việt Nam đã giành áp đảo tuyệt đối trước Malaysia về thành tích đối đầu. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, tuyển Việt Nam thắng tới 9, hòa 1.

Tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu chuỗi kỷ lục đáng nể với 22 trận bất bại liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 19 trận thắng.

Tại AFF Cup năm nay, tuyển Việt Nam cũng đang là đội sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn nhất, với 6 gương mặt khác nhau lập công. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng.