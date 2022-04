Phá két sắt khi khám xét Tập đoàn AIC Group, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Liên quan đến những sai phạm trong vụ án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các đối tượng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Cũng trong tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét các trụ sở của Tập đoàn AIC Group tại Hà Nội.



Phá két, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cùng với đại diện VKSND tối cao cùng các đơn vị chức năng đồng loạt khám xét nhiều trụ sở làm việc của tập đoàn AIC Group tại Hà Nội. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Tập đoàn AIC group) ở 181 phố Bà Triệu và 69 Tuệ Tĩnh, nhiều xe biển 80B đỗ phía trước. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT và đơn vị chức năng ập vào phía trong khám xét tòa nhà. Lực lượng CSCĐ được giao nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo ANTT ở phía ngoài và trong khu vực khám xét.

Trọng tâm vị trí khám xét được xác định tại tầng 3 của trụ sở, nơi đây tập trung nhiều nhân viên làm việc của tập đoàn AIC Group. Tại đây, Cơ quan CSĐT đã tiến hành kiểm tra kỹ những hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động của tập đoàn này trong đó có dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Những tài liệu, hồ sơ có liên quan phục vụ quá trình điều tra đều được Cơ quan CSĐT thu giữ, niêm phong.

Cơ quan CSĐT mở két sắt để thu giữ tài liệu.

Ngoài tầng 3, các tầng khác còn lại của tòa nhà cũng được lực lượng khám xét kiểm tra kỹ lưỡng. Đáng chú ý, rất nhiều két sắt trong tòa nhà đã bị khóa. Khi Cơ quan CSĐT hỏi, những nhân viên có mặt tại đây đều lắc đầu tường trình không biết mã để mở. Tại tầng 4, nơi có phòng làm việc của lãnh đạo tập đoàn AIC Group, chiếc két sắt để phía sau ghế làm việc của lãnh đạo tập đoàn này cũng được đối tượng khóa chặt.

Trước sự chứng kiến của đại diện VKSND tối cao cũng như những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành mở két sắt để kiểm tra. Chỉ sau vài phút, ổ khóa của két sắt đã bị vô hiệu hóa. Ở phía trong, nhiều tài liệu quan trọng đối tượng cất giấu được đưa ra. Những tài liệu này được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Nhiều tài liệu quan trọng đã được Cơ quan CSĐT thu giữ.



Cho tới hơn 23h cùng ngày, Cơ quan CSĐT cùng với đại diện VKSND Tối cao và lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét, những tài liệu, hồ sơ có liên quan đều được niêm phong, chuyển xuống xe ô tô công vụ trước khi chở thẳng về trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ghi nhận suốt quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện VKSND Tối cao cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT còn phát hiện trong nhiều thùng rác của tòa nhà có một lượng lớn tài liệu đã bị những đối tượng dùng máy hủy tài liệu để hủy.

Những tài liệu này cũng đã được Cơ quan CSĐT kiểm tra kỹ để phục vụ quá trình điều tra vụ án. Trong khi Cơ quan CSĐT đang tiến hành khám xét thì bất ngờ có một đối tượng nữ tự nhận được gọi thuê đến để dọn dẹp vệ sinh trong tòa nhà. Cơ quan CSĐT đã xác minh tại chỗ tính chất mức độ liên quan của người phụ nữ trên đối với hoạt động của các đối tượng vi phạm.

Toàn bộ các tầng làm việc của tòa nhà ở 181 phố Bà Triệu được Cơ quan CSĐT khám xét kỹ lưỡng.



Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, gói thầu gần 2000 tỷ đồng đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 21/7/2010. Theo Quyết định trên, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi được giao chủ đầu tư dự án, đối tượng Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (thời điểm đó là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) đã câu kết với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Group để “làm xiếc” với nguồn tiền của Nhà nước.

Nhiều tài liệu đã bị các đối tượng tiêu hủy.



Ngoài những đối tượng khác như Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiến Thu, Hoàng Thế Quỳnh, nhân viên Công ty AIC, Phan Huy Anh Vũ và Nguyễn Thanh Nhàn còn câu kết với Nguyễn Công Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới cùng đàn em của mình là Ninh Văn Sinh, nguyên chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới. Cùng với đó, đối tượng Vũ Quang Ngọc, Phó Giám đốc Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Medicosult Việt Nam cũng tham gia vào vụ án trên.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án trong giai đoạn từ 2013-2015, các cán bộ thuộc: Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC; Đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; Đơn vị Thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.

Tập đoàn AIC Group được biết đến tiền thân là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu lao động, thành lập vào năm 2005 do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC điều hành. Từ năm 2008, tập đoàn này lấn sân sang lĩnh vực y tế, giáo dục và liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong những lĩnh vực trên, một trong đó là dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.