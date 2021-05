Phá đường dây vận chuyển 20 kg ma túy

Phúc cùng tang vật bị thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh tiêu thụ. Tại căn nhà không số thuộc khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Công an bắt quả tang Phúc tàng trữ 145 viên thuốc lắc, 1 bịch ma túy dạng khoảng 8 gam.

Qua khám xét, Công an thu giữ 43 viên đạn, 2 con dao tự chế. Mở rộng điều tra, Công an khám xét nhà của Phúc ở ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Công an thu giữ thêm gần 12 kg ma túy, 1000 viên thuốc lắc, 3 súng bắn đạn cao su, 201 viên đạn nhựa cao su…

Đối tượng Tài

Qua điều tra ban đầu, Phúc khai nhận: Được một người đàn ông thuê vận chuyển ma túy. Tiếp đó, Phúc gọi điện thuê Huỳnh Thanh Tài (SN 1994, tạm trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhận 20kg ma túy từ người đàn ông trên về giao lại cho Phúc. Sau đó, Phúc chia nhỏ số ma túy, giao cho Tài 8 kg ma túy để chuyển cho các đối tượng ở khu vực TP Hồ Chí Minh. Số ma túy còn lại, đối tượng đưa về cất giấu thì bị Công an bắt giữ.