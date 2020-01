Phá đường dây sản xuất tiền giả do thanh niên 9X cầm đầu

Theo đó, quan điều tra, ngày 21/1, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM đã phối hợp Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Bình (SN 1990) và Vũ Duy Phương (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp). Đây là 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán tiền Việt Nam giả.

Tiến hành khám xét phương tiện và nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều tờ tiền Việt Nam giả mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá là 14.500.000 đồng cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, nguyên vật liệu để làm tiền giả (máy tính xách tay, máy scan, máy in màu, dao rọc giấy, thước kim loại, giấy A4, sơn xịt nhanh, keo sữa...).

Tang vật thu giữ.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Bình là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên sản xuất, tiêu thụ tiền giả ở quận Gò Vấp. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng tiền giả này để mua bán và sử dụng ma túy. Việc sản xuất tiền giả ngay tại thành phố là phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng.



Trước đây, việc sản xuất tiền giả đều do các đối tượng ở nước ngoài thực hiện, các tội phạm trong nước đặt mua tiền giả về để tiêu thụ.

Việc phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, mua bán, tiêu thụ tiền giả nói trên đã góp phần ngăn chặn loại tội phạm liên quan đến tiền giả đang có chiều hướng gia tăng, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán của Công an TP.HCM.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.