Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Kim Diệu (SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1986, vợ của Diệu) và 20 người khác về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh , thuốc phòng bệnh”.

Huy động 11 xe tải để chở tang vật

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM phát hiện đường dây nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược điều trị các bệnh đau xương khớp, viêm mũi, trĩ, dạ dày, tim mạch, thần kinh… do vợ chồng Diệu cầm đầu nên xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngô Kim Diệu thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A.

Vợ chồng Diệu thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kingpharm (phường An Lạc, quận Bình Tân) và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm (phường 16, quận 8) làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại, dạng viên nhộng. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, các đối tượng tách biệt từ khâu sản xuất viên nhộng, ép vỉ cho đến đóng gói, chứa nguyên liệu, thành phẩm tại các địa điểm khác nhau.

Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động, ngày 25/12/2024, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC03 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả .

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có hơn 56.000 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm); 1.600kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, đóng viên nang, đóng lọ, cán nóng ép miệng túi bao bì chứa thuốc.

Lực lượng chức năng huy động 11 xe tải để chở tang vật. Ảnh: C.A.

Bao bì của các sản phẩm thuốc giả ghi công dụng trị xương khớp , trĩ, ngứa… mang 33 thương hiệu khác nhau như: “Xương Khớp Khắc Tinh”, “Tỷ Thống An Khang”, “ Xạ Hương Linh Chi Đơn”, “Ngứa An Khang”, “An Trĩ Khang”, “Khang Vị An”, “Tọa Cốt Thần Kinh Thống”… trên vỏ hộp ghi do doanh nghiệp tại Singapore hoặc Malaysia sản xuất. Lực lượng chức năng phải huy động 11 xe tải để vận chuyển số thuốc giả và nguyên liệu nêu trên về trụ sở.

Quy trình sản xuất hàng giả khép kín

Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Diệu bắt đầu sản xuất thuốc giả từ năm 2018 cho đến nay và Diệu chỉ học đến lớp 9, không có chuyên môn về y dược. Thủ đoạn của Diệu là tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược có cùng công dụng chữa một số bệnh cụ thể, về trộn lẫn nghiền thành bột rồi sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, dán gói, đóng lọ, đóng gói thành phẩm thuốc giả.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Ngọc Hương. Ảnh: C.A.

Diệu và vợ sử dụng 16 nhân viên là người cùng họ hàng, thân quen nhằm khép kín quá trình sản xuất thuốc giả, quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm để tránh bị phát hiện. Vợ chồng Diệu thuê Nguyễn Thị Như Ý và chồng là Ngô Quí Dương (ngụ quận 12) sản xuất bao bì, tem nhãn giả.

Sau khi đóng gói thành phẩm, vợ chồng Diệu thông qua đối tượng Đỗ Thành Mỹ (SN 1981, ngụ quận 12), Đỗ Thanh Hải (SN 1973, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Mộng Điền (SN 1988, quê Trà Vinh) và các đối tượng khác đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ. Tính riêng năm 2024, Diệu và Hương đã sản xuất số thuốc giả trị giá hơn 45 tỷ đồng, đối tượng Mỹ, Hải, Điền tiêu thụ số thuốc giả trị giá gần 35 tỷ đồng.

Khác với các trường hợp sản xuất buôn bán thuốc giả trước đây, Diệu không làm giả bất kỳ thương hiệu thuốc nào đang lưu hành trên thị trường trong và ngoài nước mà tự nghĩ ra tên một công ty “ma” có trụ sở chủ yếu tại Malaysia và Singapore để in trên bao bì nhằm thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài.

Vợ chồng Diệu thuê người thân sản xuất để khép kín quy trình. Ảnh: C.A.

Qua đấu tranh, Diệu khai việc làm giả tên một thương hiệu, công ty không có thật ở nước ngoài là để dễ tiêu thụ trên thị trường, đánh vào tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng, đồng thời khiến người mua, cơ quan chức năng khó truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, khó phát hiện Diệu và đồng bọn là người sản xuất thuốc giả.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi có bệnh cần đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế, mua thuốc theo toa, chỉ định của bác sĩ; tránh mua thuốc trôi nổi trên thị trường, các loại thuốc có thông tin trên nhãn mác không đầy đủ, hàng ngoại nhập không có thông tin giấy phép, nhà nhập khẩu, phân phối để đảm bảo an toàn sức khỏe bản thân.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng phát hiện có sự sơ hở, dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu, kinh doanh các hoạt chất tân dược, chưa quản lý, bán các hoạt chất tân dược này chưa đúng đối tượng, chưa đúng yêu cầu, mục đích khi đăng ký nhập khẩu, tạo sơ hở để Diệu và đồng bọn thu mua, sản xuất thuốc giả.

Máy móc dùng để sản xuất tân dược giả. Ảnh: C.A.

Cá biệt có các hoạt chất tân dược được nhập khẩu, phân phối phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng được bán trôi nổi ra thị trường và Diệu mua về sản xuất thuốc uống cho người (thuốc giả).

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.