Phá đường dây rút trộm hàng trăm nghìn lít dầu tàu hỏa tại Ga Vinh

Nhóm người sử dụng đường ống chôn ngầm để hút trộm 200-600 lít dầu mỗi lần từ các đầu máy dừng tại Ga Vinh rồi đưa đi tiêu thụ.

Phòng An ninh kinh tế Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra phá thành công đường dây chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy tàu hỏa xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ 21 đối tượng chuyên rút trộm dầu diezen từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở Ga Vinh.

Đây được xác định là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan hành vi tham ô tài sản trong ngành đường sắt do Công an Nghệ An đấu tranh, triệt xóa.

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Đình Kiên và các đối tượng trong lúc đang hút trộm hàng trăm lít dầu từ tàu D19E978 tại Ga Vinh

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số nhân viên lái tàu thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội có dấu hiệu hút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu dừng tại Ga Vinh, sau đó bán ra ngoài thu lợi.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và có nhiều người tham gia, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng hút trộm dầu từ tàu D19E978 bị bắt giữ

Theo cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Kiên (SN 1983, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, hơn một năm qua, Kiên cấu kết với nhiều người, hình thành đường dây khép kín từ hút trộm, vận chuyển đến tiêu thụ dầu. Những người tham gia gồm lái tàu, lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và cả kỹ thuật viên bệnh viện.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Nguyễn Đình Kiên - đối tượng cầm đầu đường dây rút trộm dầu diezen ngành đường sắt

Nhóm này thường hoạt động từ khoảng 0h đến 5h. Hai người sử dụng xe tải 1,5 tấn có thùng kín, bên trong đặt bồn chứa khoảng 1.000 lít, đỗ sát hàng rào Ga Vinh. Hệ thống bơm trên xe được nối với đường ống nhựa chôn ngầm để hút dầu từ các đầu máy đang dừng trong ga.

Mỗi lần, nhóm này chỉ mất khoảng 5-10 phút để hút từ 200-600 lít dầu, mỗi đêm nhắm tới 3-5 đầu máy. Dầu sau đó được đưa về nhà Kiên cất giấu trước khi mang đi tiêu thụ.

Tang vật chuyên án. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Rạng sáng 30/7, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng An ninh điều tra bắt giữ Kiên cùng 7 người khi nhóm này đang hút trộm hàng trăm lít dầu từ tàu D19E978 tại Ga Vinh.

Cơ quan công an thu giữ, tạm giữ 3 xe tải, 2.400 lít dầu diesel cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Mở rộng chuyên án, đến ngày 8/8, cơ quan công an đã khởi tố 21 người trong đường dây.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, Kiên đã bán ra thị trường hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn thị trường khoảng 2.800-4.000 đồng/lít, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của những người liên quan.