Công an Sơn La phối hợp nhiều địa phương triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ Lào, bắt giữ 3 người, thu giữ 169,5kg ma túy đá, heroin, hồng phiến.

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm người có dấu hiệu tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tính chất phức tạp, lực lượng công an đã xác lập chuyên án 1826G, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ phương thức hoạt động của nhóm này.

Nhóm người liên quan đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố. (Ảnh: CACC)

Sau thời gian điều tra, ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng, bắt giữ những người liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú xã Việt Tiến) về hành vi liên quan đến ma túy, thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, công an phát hiện, thu giữ thêm 166,5kg ma túy. Số tang vật này gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tổng lượng ma túy thu giữ trong quá trình bắt giữ và khám xét tại Hưng Yên lên tới 169,5kg.

Tang vật vụ án. (Ảnh: CACC)

Cùng thời điểm, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ hai người liên quan là Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của từng người và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.