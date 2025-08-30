HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phá đường dây ma tuý ở Điện Biên, thu giữ 10 bánh heroin chôn dưới nền phòng ngủ

MINH TUỆ |

Công an tỉnh Điện Biên triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu 44 bánh heroin, trong đó 10 bánh heroin được Vàng A Xế cất giấu, chôn dưới nền phòng ngủ.

Lúc 13h10 ngày 25/8, tại khu vực bản Trống Sư B, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Hải quan khu vực 7 và Đồn Biên phòng Mường Nhà phá chuyên án, bắt quả tang Lầu A Chu (SN 1988) và Lầu A Phổng (SN 1989) cùng trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung, Điện Biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy .

Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 33 bánh heroin (khối lượng khoảng 11,5kg), 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 58,9 triệu đồng tiền mặt.

Phá đường dây ma túy ở Điện Biên , thu giữ 10 bánh heroin chôn dưới nền Nhà - Ảnh 1.

Một đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu A Vừ (SN 1984, trú tại bản Thẩm Mỹ A, xã Xa Dung); Lầu A Dia (SN 1986, trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung); Vàng A Xế (SN 1998, trú tại bản Hồi Hương, xã Mường Nhà) và Lầu A Khá (SN 1987, trú tại bản Gia Phú A, xã Núa Ngam).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng Vàng A Xế, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 10 bánh heroin (khối lượng khoảng 3,9kg) đối tượng chôn giấu kỹ dưới nền phòng ngủ. Công an thu giữ 1 bánh heroin tại nhà Lầu A Vừ.

Phá đường dây ma túy ở Điện Biên , thu giữ 10 bánh heroin chôn dưới nền Nhà - Ảnh 2.

10 bánh heroin, tương đương khoảng 3,9kg được chôn kỹ dưới nền nhà.

Các trinh sát cho biết, các đối tượng trong đường dây rất ranh ma, xảo quyệt, chúng liên tục di chuyển nhiều địa điểm, thay đổi phương thức liên lạc, bố trí cảnh giới trên các tuyến đường… để đối phó với cơ quan chức năng. Giữa mưa rừng, gió núi, mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp và hiểm trở, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của tội phạm, quyết tâm chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Phá đường dây ma túy ở Điện Biên , thu giữ 10 bánh heroin chôn dưới nền Nhà - Ảnh 3.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ vừa lập chiến công xuất sắc.

Chiều 29/8, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an tỉnh vừa lập chiến công xuất sắc.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Vũ Văn Đấu khẳng định, chiến công lần này tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Điện Biên trong cuộc chiến cam go, đầy hiểm nguy với “tội phạm của tội phạm”.

