Bình Thuận: Bắt nguyên chủ tịch xã và kế toán trưởng "rút ruột" ngân sách

Sáng 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tống Duy Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Thành và Trương Tiến Thanh Trang, nguyên Kế toán trưởng của UBND xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 25-11-2022, Thanh tra tỉnh Bình Thuận có công văn và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận về việc kiến nghị khởi tố vụ việc 2 công trình xây dựng sửa chữa trụ sở UBND xã Tiến Thành và sửa chữa Trạm y tế xã Tiến Thành, do UBND xã Tiến Thành làm chủ đầu tư có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã và Kế toán trưởng xã Tiến Thành. Ảnh: VKSND tỉnh Bình Thuận

Ngày 12-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đưa vụ việc trên vào thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 13-4-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra, trong quá trình thực hiện 2 công trình sửa chữa trụ sở UBND xã Tiến Thành và sửa chữa Trạm y tế xã Tiến Thành, đơn vị thi công và chủ đầu tư là công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát đã thông đồng nghiệm thu khống khối lượng thi công để lập hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện các đối tượng liên quan đã tự nguyện khắc phục gần 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan.