Phá dỡ công trình gây 'bão bụi', chủ đầu tư và nhà thầu bị phạt 200 triệu

Sáng 17/4, đại diện UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ đầu tư và đơn vị phá dỡ công trình số 65 Cảm Hội gây "bão bụi".

Theo đó, UBND phường Hai Bà Trưng quyết định xử phạt 165 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vận tải (chủ đầu tư, địa chỉ tại số 65 Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Công ty này bị xác định có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng theo quy định, tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xuống khu vực xung quanh.

Công trình trên phố Cẩm Hội phá dỡ gây "bão bụi".

Đồng thời, UBND phường Hai Bà Trưng cũng ban hành quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng với Công ty Cổ phần thương mại phá dỡ Nam Bắc (địa chỉ: Số 37B ngách 99/47 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội). Đơn vị này bị phạt vì thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu vực xung quanh; đã phá dỡ khối nhà 6 tầng; 2 khối nhà 2 tầng và 1 nhà để xe.

UBND phường viện dẫn quy định xử phạt gấp đôi theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội tương ứng với số tiền phạt là 35 triệu đồng. Do đó, tổng số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần thương mại phá dỡ Nam Bắc là 35 triệu đồng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải che chắn công trình xây dựng theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, chiều 13/4, nhiều người đi đường và những hộ dân sống xung quanh phố Cảm Hội hoảng hốt khi cả khu phố bị bao trùm bởi bụi bẩn từ một công trình đang được phá dỡ tại số 65 phố Cảm Hội.

Đúng giờ cao điểm, tiếng rầm rung chuyển mặt đất cùng một luồng bụi khổng lồ bất ngờ bốc lên từ trong công trường. Sự việc khiến nhiều người bất ngờ không kịp phản ứng, gây bức xúc trong dư luận.