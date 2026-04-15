HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phá cửa phòng trọ sau tiếng la hét, phát hiện đôi nam nữ thương vong

Thu Hiền |

Nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ (phường Trường Vinh, Nghệ An), người dân phá cửa kiểm tra thì phát hiện một nữ sinh đã tử vong, nam thanh niên bị thương nặng.

Chiều 15/4, lãnh đạo phường Trường Vinh (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, người dân sống trong một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Nghi có chuyện bất thường, mọi người nhanh chóng chạy tới kiểm tra và mở cửa phòng.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, một nữ sinh được phát hiện nằm gục trong phòng với nhiều vết máu, đã tử vong. Bên cạnh đó, một nam thanh niên bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, nam thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là T. (SN 2004, quê Thanh Hóa), sinh viên đại học trên địa bàn Nghệ An. Nam thanh niên bị thương cũng quê Thanh Hóa, được cho là đến phòng trọ thăm nữ sinh trước khi xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại