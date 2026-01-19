Phá chuyên án lừa đảo lớn do Lê Xuân Phước SN 1991 cầm đầu, dụ 500 người 'vào tròng', thu hàng tỷ đồng

Từ thủ đoạn livestream “cào vé số may mắn” hứa hẹn trúng thưởng lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lần theo dấu vết trên không gian mạng, triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao hoạt động quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Báo hà Tĩnh dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, lợi dụng sự phát triển mạnh của mạng xã hội, các đối tượng liên tục dựng lên kịch bản tinh vi, đánh trúng tâm lý “ham trúng thưởng” và sự thiếu cảnh giác của người dân để giăng bẫy, dẫn dụ chuyển tiền.

Dựng kịch bản “trúng lớn” trên livestream để tạo hiệu ứng đám đông

Một thủ đoạn đang có dấu hiệu “nở rộ” thời gian gần đây là các buổi livestream “cào vé số trúng thưởng”, “cào thẻ trúng tiền”, “mua combo may mắn”… với lời quảng cáo hấp dẫn như trúng thưởng giá trị cao, nhận tiền ngay, hoàn vốn nhanh.

Trong các phiên livestream, nhóm đối tượng thường xuyên dàn dựng tình huống trúng giải lớn ngay trên sóng, tạo cảm giác người chơi “đang thắng thật”, kích thích tâm lý muốn tham gia của người xem.

Đặc biệt, với những người mua gói nhỏ, các đối tượng có thể cho “trúng ít” hoặc hoàn tiền để tạo uy tín. Khi nạn nhân đã tin tưởng và tiếp tục mua các “combo” giá trị cao hơn, chúng bắt đầu giở thủ đoạn chiếm đoạt.

Lộ diện kẻ cầm đầu và “bộ công cụ” lừa đảo tinh vi

Theo tài liệu điều tra mà báo Tiền Phong đăng tải, khoảng tháng 12/2025, đối tượng Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Lê Xuân Phước. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Để phục vụ việc phạm tội, Phước chuẩn bị hàng loạt phương tiện, công cụ như:

Trang Facebook chuyên livestream “cào thẻ, cào vé số”;

Điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông;

Nhiều tài khoản Facebook ảo để tăng độ phủ và né truy vết;

Đặc biệt là ứng dụng ngân hàng MB giả, hiển thị số dư “khủng” nhằm tạo lòng tin và dựng cảnh “chuyển khoản thành công”.

Đây là chiêu trò nguy hiểm vì nhiều người xem livestream dễ bị đánh lừa bởi hình ảnh “tiền về tài khoản”, “số dư lớn”, “giao dịch thành công” được dàn dựng rất giống thật.

6 đối tượng tham gia livestream, tạo tương tác giả và hướng dẫn chuyển tiền

Dưới sự chỉ đạo của Lê Xuân Phước, 6 đối tượng khác được phân công nhiệm vụ cụ thể, gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998); La Trung Tuyến (SN 1997); Vương Văn Thượng (SN 2003); Lý Thị Mai (SN 2004); Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000); Hoàng Thị Nâng (SN 1999), đều trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nhóm trên trực tiếp lên sóng livestream, đồng thời tạo tương tác giả, “đẩy bình luận”, “kích view”, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền để chiếm đoạt.

Khi nạn nhân chuyển tiền mua combo và chờ nhận thưởng, các đối tượng thường đưa ra lý do như: phải nộp thêm tiền để “bảo hành”; phải đóng phí để “mở thưởng”; phải chuyển thêm để “xác minh nhận giải” hoặc yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để “đủ điều kiện nhận thưởng lớn”

Sau đó, nhóm này dùng ứng dụng ngân hàng giả để dựng cảnh đã chuyển khoản hoàn tiền/trả thưởng thành công, rồi nhanh chóng cắt liên lạc, chặn tin nhắn, xóa bình luận hoặc đổi tên trang.

Từ những vụ nhỏ lẻ ở Hà Tĩnh, lần ra đường dây lừa đảo xuyên tỉnh

Quá trình phá án bắt đầu từ các đơn trình báo tại Hà Tĩnh. Dù mỗi vụ việc ban đầu có số tiền không lớn, nhưng thủ đoạn lại giống nhau: đều liên quan các trang livestream trúng thưởng, liên tục thay đổi tên gọi, đổi tài khoản nhận tiền và sử dụng nhiều lớp tài khoản ảo.

Từ dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp công an các địa phương “bóc tách” từng mắt xích, lần theo dấu vết trên không gian mạng để triệt phá ổ nhóm.

Mở rộng điều tra cho thấy, với cùng thủ đoạn, nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 2/1/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.

Cảnh báo: Chiêu trò “trúng thưởng”, livestream cào thẻ đang len lỏi, đánh vào lòng tham

Công an cảnh báo, các chiêu trò “trúng thưởng online”, livestream “cào vé số may mắn”, “cào thẻ trúng tiền”, “đầu tư lãi cao nhận ngay” đang len lỏi mạnh trên mạng xã hội, núp bóng giải trí nhưng thực chất là bẫy lừa đảo.